Mannheim – Das Waldhof-Spiel gegen 1860 München wird am 25.10 live im Fernsehen übertragen

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Heimspiel vom SV Waldhof Mannheim gegen den TSV 1860 München wird am Samstag (25. Oktober) ab 14 Uhr live im SWR-Fernsehen und auf dem YouTube-Kanal vom SWR Sport Fußball übertragen. Der Spielbeginn am 25.10 im Mannheimer Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr.

Nach dem 11. Spieltag liegt der SV Waldhof Mannheim mit 16 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz in der 3. Liga. Der TSV 1860 München ist mit 15 Zählern nur knapp dahinter Tabellenzwölfter. Am letzten Spieltag hat 1860 München zu Hause gegen den Tabellenführer MSV Duisburg mit 3:1-Toren gewonnen. In der letzten Saison hat der SV Waldhof Mannheim das Heimspiel gegen den TSV 1860 München deutlich mit 0:3-Toren verloren. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.svw07.de.

Text Michael Sonnick