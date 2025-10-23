Mannheim – Asphaltarbeiten in der Offenburger Straße ab 27. Oktober 2025



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Mannheim führt ab Montag, 27. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 31. Oktober 2025, umfassende Asphaltarbeiten im Bereich der Offenburger Straße sowie im Einmündungsbereich zur Seckenheimer Hauptstraße durch.

Im Zuge der Arbeiten wird der vorhandene Asphalt aufgrund des schlechten Straßenzustands abgefräst und die Fahrbahn anschließend neu asphaltiert. Zudem erfolgt im Bereich der Ampelanlage eine Sanierung der Straßenoberfläche, um die Funktionsfähigkeit der Kontaktschleifen wiederherzustellen. Zum Abschluss der Arbeiten wird die Fahrbahnmarkierung erneuert. Umleitungsbeschilderungen werden entsprechend aufgestellt.

Weitere Informationen zu Baumaßnahmen finden sich auf der städtischen Homepage www.mannheim.de, Stichwort: „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie im Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim