Ludwigshafen – Wechsel in der Leitung der BASF-Kommunikation

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Nina Schwab-Hautzinger verlässt BASF, um neue berufliche Herausforderung anzunehmen



Dr. Nina Schwab-Hautzinger, Leiterin Corporate Communications & Government Relations, wird BASF zum 31. Januar 2026 verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit über die Nachfolge informieren.

Dr. Markus Kamieth, Vorstandsvorsitzender der BASF SE: „Nina Schwab-Hautzinger hat während ihrer fünf Jahre bei BASF die Unternehmenskommunikation erfolgreich weiterentwickelt und modernisiert. Sie hat die Werte von BASF intern wie extern wirkungsvoll vertreten und gemeinsam mit ihrem Team die Reputation des Unternehmens weiter gestärkt. Während der herausfordernden Phase der Energiekrise hat sie große Führungsstärke bewiesen. Beim CEO-Wechsel und der Einführung unserer Unternehmensstrategie „Winning Ways“ war die Kommunikation ein wichtiger Erfolgsfaktor. Ich habe sehr gerne mit ihr zusammengearbeitet und bedaure, dass sie BASF verlassen wird. Ich wünsche ihr alles Gute für ihre zukünftige Aufgabe.“

Nina Schwab-Hautzinger leitet den Bereich Corporate Communications & Government Relations bei BASF seit 2020. Zuvor war sie international in verschiedenen Führungspositionen beim Gesundheitsunternehmen Roche in der Schweiz und Deutschland sowie einer strategischen Kommunikationsberatung in Singapur tätig. Sie studierte an den Universitäten Mannheim und Waterloo (Kanada) und promovierte an der Universität Zürich.

Quelle BASF Foto: Dr. Nina Schwab-Hautzinger

Foto: BASF