Ludwigshafen – Sturzprophylaxe im Café Alternativ

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Stürze bei älteren Menschen können erhebliche körperliche,
psychische und soziale Folgen haben.
Mit Bewegung, Kraft- und Gleichgewichtstraining sowie gezielten kognitiven Übungen können ältere Menschen Stürzen effektiv vorbeugen. Die Übungen stärken Haltung, Koordination, Aufmerksamkeit und
das Sicherheitsgefühl. Am Donnerstag, 30. Oktober 2025, ist um 15 Uhr ein Sporttherapeut des Zentrums für ambulante
Rehabilitation am Marienkrankenhaus zu Gast im Café Alternativ und zeigt praktische Übungen, mit denen man Kraft
und Gleichgewicht im Alltag trainieren kann.
Der Eintritt kostet vier Euro.
Quelle. Stadt Ludwigshafen am Rhein