Ludwigshafen – Radarkontrollen für die Woche vom 27. Oktober bis 2. November 2025

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radar-
kontrollen vor:
Montag, 27. Oktober: Pfingstweide, Friesenheim und Oggersheim;
Dienstag, 28. Oktober: Rheingönheim, Oppau und Süd;
Mittwoch, 29. Oktober: Mundenheim, Mitte und Nord;
Donnerstag, 30. Oktober: Friesenheim, Edigheim und West;
Freitag, 31. Oktober: Mundenheim, Gartenstadt und Maudach.
Kurzfristige Änderungen behält sich die Stadtverwaltung vor.
Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen statt-
finden.
Quelle: Stadtverwaltung Ludwigshafen am Rhein