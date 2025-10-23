Ludwigshafen – Geschichten bei Kerzenschein Vorweihnachtliche Erzählungen mit Selma Scheele und dem Duo Pfeifer-Thisling am 30.11.2025



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Wenn Kerzenlicht den Raum erhellt, Glühwein und Gebäck duften und Geschichten lebendig werden, lädt das Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen zu einem besonderen Abend ein: Am ersten Adventssonntag, November 2025, finden von 19 Uhr bis 21:30 Uhr dort wieder die „Geschichten bei Kerzenschein“ statt.

In stimmungsvoller, vorweihnachtlicher Atmosphäre erzählt Selma Scheele berührende, heitere und auch nachdenkliche Geschichten. Musikalisch begleitet wird sie vom Duo Pfeifer-Thisling mit Klarinette, Saxophon und Klavier. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Abend, der auf den Advent und das Weihnachtsfest einstimmt.

Im Rahmen der Veranstaltung wird außerdem der „DEI GLORIAM Preis“ des Heinrich Pesch Hauses verliehen. Der Kostenbeitrag beträgt 25 Euro inklusive Getränken und Gebäck (ermäßigt für Jugendliche). Eine Anmeldung ist bis 14. November 2025 erforderlich unter Tel. (0621) 5999-175 oder per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org.

Wer einem lieben Menschen eine Freude machen möchte: Für „Geschichten bei Kerzenschein“ können Geschenkgutscheine erworben werden. Informationen hierzu gibt Jasmin Nikolic unter Tel. 0621 5999-152 oder per E-Mail an nikolic@hph.kirche.org.

Bild: pixabay/Frauke Riether

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar