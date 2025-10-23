Ludwigshafen – FWG fordert klares Integrationskonzept und mehr Verantwortungsbewusstsein im neuen Stadtvorstand

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits im April 2025 hat der Ludwigshafener Stadtrat – auf Initiative der FWG-Fraktion – die Verwaltung beauftragt, ein Integrationskonzept für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zu erarbeiten. Das Konzept soll sich am erfolgreichen „Pirmasenser Weg“ orientieren und wurde mit breiter Mehrheit beschlossen.

Der FWG-Antrag sieht verbindliche Sprachkurse, gemeinnützige Tätigkeiten in Stadtverwaltung oder sozialen Einrichtungen sowie die Teilnahme an interkulturellen Projekten vor, um Integration praktisch zu fördern. Zudem soll die Stadt Kooperationen mit Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen prüfen, um Zugewanderten den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Ein Dialogforum soll künftig alle relevanten Akteure einbinden und Maßnahmen flexibel an lokale Gegebenheiten anpassen.

„Uns Freien Wählern geht es um lösungsorientierte Integration mit klaren Strukturen und gegenseitigem Respekt“, so FWG-Fraktionsvorsitzender Dr. Rainer Metz. „Wir wollen Themen ansprechen, die zu lange ausgespart wurden. Ludwigshafen ist mit vielen Projekten bereits auf einem sehr guten Weg – wir wollen diese bündeln, stärken und sichtbarer machen.“

Die FWG erinnert in diesem Zusammenhang auch an ihre sicherheitspolitischen Initiativen aus den vergangenen Monaten – vom Einsatz für eine echte Bürgerpolizei mit Stadtteilkontaktbeamten bis hin zur gemeinsam mit der CDU, die die Initiatoren sind, beantragten Einführung eines modernen Videoschutzsystems nach Mannheimer Vorbild. „Integration und Sicherheit sind zwei Seiten derselben Medaille“, erklärt die FWG. „Beide schaffen Vertrauen, Orientierung und Zusammenhalt in unserer Stadt.“

Mit Blick auf die jüngste Stadtbild-Debatte mahnt die FWG zu mehr Verantwortungsbewusstsein. Kritik müsse sachlich bleiben und dürfe die Stadtgesellschaft nicht weiter spalten. „Gerade vom designierten Sozialdezernenten David Guthier erwarten wir, dass er seiner neuen Rolle gerecht wird“, so FWG-Vorsitzender Markus Sandmann. „Wer künftig Teil des Stadtvorstands ist, trägt Verantwortung für die gesamte Stadt – nicht nur für die eigene politische Klientel. Ludwigshafen braucht Brückenbauer, keine neuen Gräben.“

Zugleich betont die FWG die Chance auf einen Neuanfang unter der Führung des gewählten Oberbürgermeisters Prof. Dr. Klaus Blettner, der in der Stichwahl am 12. Oktober 2025 gewonnen hat. „Mit Klaus Blettner an der Spitze des neuen Stadtvorstandes wird Ludwigshafen die Gelegenheit haben, Integration, Sicherheit und Bürgernähe in einem übergreifenden Stadtkonzept zusammenzuführen – und damit genau den Weg einzuschlagen, den wir Freien Wähler seit Jahren fordern“, erklärt die FWG abschließend.