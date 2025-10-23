Ludwigshafen – Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt



Ludwigshafen am Rhein/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Mittwochmorgen (22.10.2025, 07:21 Uhr) ereignete sich auf dem Adlerdamm ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Eine 69-Jährige befuhr den Adlerdamm vom Kaiserwörthdamm kommend. Eine 20-Jährige fuhr auf derselben Straße mit ihrem Auto in entgegengesetzte Richtung und beabsichtigte, in die Mundenheimer Straße abzubiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt der 69-Jährigen Autofahrerin.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde die 69-Jährige verletzt und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz