Landau – Waschmaschinen-Tauschaktion – Das wohl älteste Exemplar im Landkreis ist gefunden

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Im September hat sich die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auf die Suche nach der ältesten Waschmaschine im Landkreis gemacht – und das Versprechen gegeben, das älteste gefundene Gerät, das noch im Einsatz ist, durch ein effizientes Neugerät auszutauschen. Dieses wurde nun gefunden: Es steht in Ranschbach und ist mehr als 40 Jahre alt! Da wird es aus Gründen des Energie- und Wasserverbrauchs, der bei Altgeräten sehr viel höher ist, Zeit für ein neues Gerät. Landrat Dietmar Seefeldt, SÜW-Klimaschutzmanagerin Agnes Bartmus und eine Vertretung des Unternehmens Elektro Nico aus Bad Bergzabern, Kooperationspartner der Aktion, übergeben am Mittwoch, 29. Oktober, um 8 Uhr in Ranschbach. das neue Gerät. Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Vor Ort erfahren Sie auch, wie viele Fotos von alten Waschmaschinen die Kreisverwaltung erreicht haben – und welche kuriosen Geschichten teilweise dahinterstecken. Da es sich um einen Pressetermin bei der Privatperson handelt, die gewonnen hat, ist eine Anmeldung der teilnehmenden Medien an pressestelle@suedliche-weinstrasse.de bis Dienstag, 28. Oktober, 13 Uhr zwingend erforderlich. Weitere Informationen zum Treffpunkt erhalten Sie nach Anmeldung.

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße