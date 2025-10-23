Landau – Es ist soweit: Der Vorplatz der Landauer Jugendstil-Festhalle wird feierlich eingeweiht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr Grün, geschwungene Wege, neue Sitzgelegenheiten und ein harmonischer Übergang zum Ostpark: Nach siebenmonatiger Umbauphase ist jetzt der Vorplatz der Jugendstil-Festhalle und des Parkhotels in der Mahlastraße in Landau feierlich eingeweiht worden. Die neugestaltete Fläche verbindet nun die Eingangsbereiche beider Gebäude harmonisch mit dem städtebaulichen Umfeld; somit sind attraktive Aufenthalts- und Begegnungsräume entstanden. In das Gesamtkonzept flossen neben denkmalpflegerischen Aspekten auch die Anregungen der Betreiber der Jugendstil-Festhalle und des Parkhotels ein. Bürgermeister Lukas Hartmann betonte bei der Einweihung: „In erster Linie möchte ich dem Planungsbüro sowie der Baufirma meinen besonderen Dank aussprechen – für den schnellen und reibungslosen Ablauf, und das trotz des laufenden Betriebs der Jugendstil-Festhalle und des Parkhotels.“ Im südlichen Bereich des Vorplatzes laden nun Sitzmöglichkeiten zum Verweilen ein – es sind bewusst offene Räume entstanden, die Begegnung und Aufenthalt im Grünen ermöglichen. Ergänzt wird die neue Aufenthaltsqualität durch ein modernes Blindenleitsystem, großzügige Pflanzbeete zur weitgehenden Entsiegelung sowie die Neupflanzung von drei Bäumen.

Auch das Thema Mobilität wurde berücksichtigt: 32 Fahrradabstellbügel bieten Platz für insgesamt 64 Fahrräder. Darüber hinaus stehen nun 36 Pkw-Stellplätze zur Verfügung – darunter zwei Behindertenparkplätze sowie vier Stelplätze mit Lademöglichkeit für E-Fahrzeuge. Für ausreichend Stellplätze sorgen zudem die Parkplätze der derzeit modernisierten Tiefgarage der Festhalle. Die Umbaumaßnahmen starteten im März mit Arbeiten im nördlichen Bereich – zunächst wurde der Hotelvorplatz neugestaltet. Anschließend folgte der Bereich vor der Jugendstil-Festhalle. Im dritten und letzten Abschnitt wurde der direkte Übergang zum Ostpark geschaffen. Bis Ende 2025 sind noch kleinere Restarbeiten geplant, insbesondere im Bereich der Beleuchtung und Grünflächenpflege. Der deutlich aufgewertete Außenbereich der Jugendstil-Festhalle und des Parkhotels gehört zum Stadtumbaugebiet „Östliche Innenstadt“; der Umbau wurde daher mit 90 Prozent von Bund und Land gefördert.

Quelle: Stadt Landau