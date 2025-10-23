Landau – Ausstellung „Eine Tüte Sonnenschein“ von Brigitte Sommer ab 8. November im Kreishaus – Interessierte herzlich zur Vernissage eingeladen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Vernissage der Ausstellung „Eine Tüte Sonnenschein“ von Brigitte Sommer sind alle Interessierten herzlich ins Kreishaus SÜW (Hauptgebäude der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße) eingeladen. Am Samstag, 8. November um 14 Uhr eröffnet Landrat Dietmar Seefeldt die Schau. Kunsthistorikerin Simone Maria Dietz wird in die zu sehenden Werke einführen. Pete und Noah Allmann, Gesang und Klavier, begleiten die Veranstaltung musikalisch. Zeitgleich mit der Ausstellung wird auch die Verkaufsausstellung „Schmuckes Wochenende“ im Kreishaus eröffnet, bei der am Samstag, 8. November, und Sonntag, 9. November, Schmuck, Schokolade, Pralinen sowie Aperitif- und Digestif-Essige präsentiert und verkauft werden. Anschließend wird die Ausstellung von Brigitte Sommer bis 5. Dezember zu sehen sein, jeweils montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie montags-, dienstags- und donnerstagsnachmittags von 14 bis 16 Uhr. Gäste der Ausstellung melden sich bitte zu den genannten Öffnungszeiten am Empfang der Kreisverwaltung und nennen ihr Anliegen, die Ausstellung zu besuchen. Das große Thema von Brigitte Sommer ist nach wie vor die Natur, speziell der Garten. Die inneren Gärten, die Orte der Erinnerung, oder wie Khalil Gibran formulierte „Euer Garten ist euer Schauen“. Weitere Inspirationen sind Gedichte von Hilde Domin oder Rainer Maria Rilke. In der letzten Zeit dominiert Farbe. Farben der Natur wie Klatschmohnrot, Grasgrün, Azurblau. Ocker ergänzte sie, mit Gold oder Silber, denn wenn die Lichtstrahlen der Sonne auf Blattgold oder Blattsilber fallen, wirken sie wie ein unkörperliches Licht. Das Gold verändert sich je nach Lichteinfall, es gibt neue andere Aspekte. Neues finden, Dinge anders wahrnehmen, neu interpretieren. Gärten voller Licht und Farben. „In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein goldenes Licht des Tages oder ein silbern schimmerndes Mondlicht. Bewahren Sie sich Ihre wundervollen Erinnerungen“, so die Künstlerin.

Brigitte Sommer lebt und arbeitet in der Südpfalz. Ihre Ausbildung hat sie in Zürich und an der Fernuni Hagen absolviert. Seit 1987 stellt sie aus, unter anderem 1989 im Herrenhof in Neustadt-Mußbach, 1990 im Dresdener Stadtmuseum, 1999 im „Forum1″ in Heidelberg, 1994 im Zehnthaus Jockgrim, 2001 in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin sowie in der Galerie „Fix-Foto“ in Berlin, 2002 in der Pfalzgalerie Kaiserslautern, 2009 in der Galerie Z in Landau, 2010 in der Dreifaltigkeitskirche in Konstanz, 2015 im Kunsthaus Frankenthal, 2016 beim Görwihler Kultursommer und im Kreishaus der Südlichen Weinstraße, 2017 bis 2020 in Jockgrim und beim Görwihler Kultursommer, 2021 in der Grötzinger Galerie „Kunstfachwerk N6″, 2023 und 2025 abermals beim Görwihler Kultursommer sowie in Jockgrim und Kandel. Sie hat sich außerdem an Messen in Pirmasens, Dresden, Frankfurt und Mainz beteiligt. Mehr Informationen gibt es online unter www.Brigitte-Sommer.de.

