Hockenheim – Für ein entspanntes Halloween



Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Aquadrom lädt zur langen Saunanacht

Der Oktober neigt sich dem Ende entgegen, die Tage werden kälter und die gruseligste Nacht des Jahres steht vor der Tür. Für alle, die sich an Halloween lieber entspannen und nicht fürchten möchten, bietet das Aquadrom ein heißes Halloween-Spezial an. Bei der langen Saunanacht erwartet Besucherinnen und Besucher am Freitag, den 31. Oktober 2025, ein Abend mit besonderen Kräuteraufgüssen, mystischen Düften und kleinen Überraschungen.

Damit die Saunagäste den Abend in vollen Zügen genießen können, bleibt die Saunalandschaft an Halloween bis 24:00 Uhr geöffnet. Ab 17:00 Uhr startet das eigentliche Halloween-Spezial nebst kleinen Halloween-Überraschungen. Ab 21:00 Uhr, nachdem alle Badegäste das Hallenbad verlassen haben, dürfen die Saunagäste auch das gesamte Hallenbad textilfrei nutzen, um sich abzukühlen. Verschiedene Leckereien, ein schaurig-schön verkleidetes Saunateam sowie ein dem Motto angepasstes Gastroangebot runden das Halloween-Erlebnis ab.

Es gelten die regulären Eintrittspreise. Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie unter https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim