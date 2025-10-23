Heppenheim – Saisonabschluss auf dem Laternenweg

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein besonderes Highlight im Heppenheimer Führungsprogramm ist alljährlich der Saisonabschluss auf dem Laternenweg. Am 25.10.2025, um 22:00 Uhr, ziehen ein letztes Mal gewandete Geschichtenerzählerinnen und Geschichtenerzähler mit Laternen und Leiter auf dem Marktplatz ein und geleiten die Gäste entlang des Laternenpanoramas der Altstadt. Etwa 150 Scherenschnitte des Künstlers Albert Völkl leuchten aus den Altstadtlaternen herab und sie alle zeigen hessische Sagen. Bei den wöchentlichen Laternenführungen, welche immer samstags um 22 Uhr stattfinden, werden unter acht dieser Laternen Balladen vorgetragen. Beim Saisonabschluss wird jede Geschichte von einer anderen Laternenführerin oder einem anderen Laternenführer vorgetragen – ein ganz besonderes Erlebnis. Teilnehmerbeitrag ist 6,00 € für Erwachsene und 3,00 € für Kinder. Das Motto in diesem Jahr lautet „Vom Lieben und Betrogen werden“.

Weitere Informationen bei der Tourist Information Heppenheim unter 06252 13-1171/-1172. Es ist keine Voranmeldungen erforderlich.

Stadt Heppenheim