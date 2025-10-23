Grünstadt – Modehaus Jost erringt in der zweiten Runde einen Teilerfolg vor dem Pfälzischen Oberlandesgericht

Grünstadt / Frankenthal / Landau / Worms

Das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken hat entschieden, dass die Modekette Betty-Barclay-Group im Zweibrücker Outlet Center ihre Filiale an bestimmten Feriensonntagen nicht mehr öffnen darf. Schadensersatz und Auskunft schuldet die Modekette Betty-Barclay-Group dem Modehaus Jost dagegen nicht.

Das Modehaus Jost betreibt an mehreren Standorten in der Pfalz ( Grünstadt, Landau, Worms, Frankenthal und Baden (Bruchsal) Einzelhandelsgeschäfte, die auch Damenoberbekleidung führen. Im Verfahren hat es u.a. die Modekette Betty-Barclay-Group verklagt. Die Modekette Betty-Barclay-Group vertreibt Damenoberbekleidung und besitzt u.a. im Zweibrücker Outlet-Center eine Filiale. Das Modehaus Jost begehrt von der Modekette Betty-Barclay-Group das Unterlassen der Öffnung der Filiale im Zweibrücker Outlet-Center an bestimmten Sonntagen, die gerichtliche Feststellung möglicher Schadensersatzansprüche und die Auskunftserteilung über Öffnungszeiten an bestimmten Sonntagen in der Vergangenheit. Das Zweibrücker Outlet-Center liegt in der Nähe eines Flughafens, dessen kommerzieller Flugverkehr im Jahr 2007 eingestellt worden ist. Das Modehaus Jost ist der Auffassung, das Öffnen der Filiale der Modekette Betty-Barclay-Group im Outlet-Center an bestimmten Feriensonntagen stelle einen Rechtsbruch und damit eine unlautere Geschäftshandlung dar. Die Gestattung der erweiterten Sonntagsöffnung zugunsten von Verkaufsstellen im näheren Einzugsgebiet des Flughafens nach § 7 Abs. 2 LadöffnG i.V.m. § 1 LadöffnG-DVO sei rechtswidrig.

Der 4. Zivilsenat hat nunmehr entschieden, dass die Modekette Betty-Barclay-Group im Zweibrücker Outlet-Center ihre Filiale während der rheinland-pfälzischen Oster-, Sommer- und Herbstferien sowie an den Sonntagen unmittelbar vor Ferienbeginn und nach Ferienende nicht mehr öffnen darf. Tut sie dies dennoch, wurde ihr bereits im Urteil ein Ordnungsgeld angedroht. Schadensersatz und Auskunft schuldet die Modekette Betty-Barclay-Group dem Modehaus Jost dagegen nicht. Der Senat hat zur Begründung seiner Entscheidung ausgeführt, dass das Verhalten der Modekette Betty-Barclay-Group objektiv rechtswidrig sei, da die Landesverordnung, die die Sonderöffnungszeiten ausnahmsweise gestatte, wegen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gebot des Sonn- und Feiertagsschutzes nichtig sei. Die Landesverordnung sei zu einer Zeit erlassen worden, als in unmittelbarer Nähe der Filiale der Modekette Betty-Barclay-Group noch ein regulärer Verkehrsflughafen betrieben worden sei. Für die Zeit nach der Herabstufung des Flughafens Zweibrücken vom Verkehrsflughafen zum Sonderlandeplatz im Jahr 2007 sei ein Bedarf an einer Sonntagsöffnung für den Sonderflugplatz Zweibrücken nicht mehr ersichtlich. So wies der Sonderflugplatz 2022 lediglich 780 Passagiere im gesamten Jahr auf. Durch den Wettbewerbsverstoß der Modekette Betty-Barclay-Group sei das Modehaus Jost auch spürbar beeinträchtigt. Hiervon sei der Senat nach Einholung eines betriebswirtschaftlichen Sachverständigengutachtens überzeugt. Der Sachverständige habe eine Umsatzreduzierung beim Modehaus Jost aufgrund der besonderen Sonntagsöffnungszeiten der Betty-Barclay-Group Filiale im Outlet-Center gerechnet auf den Gesamtumsatz von 0,0054 % festgestellt. Dies sei zwar lediglich eine sehr geringe, aber damit eben eine tatsächliche Beeinträchtigung. Nach dem Wettbewerbsrecht reiche eine nicht nur theoretische Beeinträchtigung aus, um einen Wettbewerbsverstoß anzunehmen. Schadensersatz und Auskunft schuldet die Modekette Betty-Barclay-Group dem Modehaus Jost dagegen nicht. Hier fehle es an einem schuldhaften Handeln der Betty-Barclay-Group. Diese habe auf die Wirksamkeit der Rechtsverordnung, die erst im Laufe der Zeit mit der Herabstufung des Flughafens nichtig geworden sei, vertrauen dürfen.

Der Senat hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Quelle Oberlandesgericht Zweibrücken