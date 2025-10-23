Frankenthal – Kino für Junggebliebene im November: Willkommen in den Bergen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Mittwoch, 5. November, laden Lux-Kinos und Seniorenbüro zur nächsten Ausgabe der Reihe „Kino für Junggebliebene“ ein. Auf dem Programm steht „Willkommen in den Bergen“. Filmbeginn ist um 15 Uhr. Der reguläre Eintritt beträgt neun Euro, Senioren ab 60 Jahren zahlen sieben Euro. Tickets sind online unter www.lux-kinos.de erhältlich, können aber auch zu den Öffnungszeiten an der Kinokasse erworben werden.

Mehr zum Film

Nachdem er 40 Jahre lang im Großstadtdschungel von Rom unterrichtet hat, zieht derGrundschullehrer Michele in ein idyllisches Dorf im Herzen des Nationalparks der Abruzzen mit 1800 Einwohnern, um an einer winzigen Schule mit nur einer Handvoll Schülern zu unterrichten. Es fällt ihm schwer, sich an die örtliche Kultur anzupassen, doch dank

der freundlichen stellvertretenden Schulleiterin Agnese und der temperamentvollen Schüler findet er sich nach und nach zurecht. Doch gerade als alles gut zu sein scheint, trifft eine unangenehme Nachricht ein: Die Schule hat ihre Schülerzahl für das nächste Jahr nicht erreicht und muss schließen. So beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Schule um jeden Preis zu retten…

Mehr Angebote für Senioren in Frankenthal sind unter www.frankenthal.de/senioren zu finden.

Quelle: Stadt Frankenthal