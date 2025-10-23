  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Integriertes Stadtentwicklungskonzept startet in die Arbeitsphase


Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat offiziell die Arbeitsphase des Stadtentwicklungsprozesses

„Frankenthal 2035“ eingeläutet. Ziel ist es, ein integriertes strategisches
Stadtentwicklungskonzept mit Leitbild, definierten Handlungsfeldern und
überprüfbaren Zielen zu erarbeiten, das die Grundlage für den neuen
Flächennutzungsplan Frankenthal 2035 bildet. Die Konzeption legt das Leitbild der
Stadt für die nächsten 10 bis 15 Jahre fest und soll klar definieren, welche
Maßnahmen zur künftigen Entwicklung der Stadt erforderlich sind. Damit werden die
Weichen für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Stadtentwicklung gestellt.

Strategischer Ansatz und Themenstruktur
Analog zu bewährten Stadtentwicklungskonzepten wie dem Leipziger INSEK 2030
wird die Frankenthaler Konzeption ressortübergreifend und langfristig-strategisch
angelegt. Fünf interdisziplinär besetze Projektteams, bestehend aus Vertretern der
Verwaltung, des Stadtkonzerns und der gesamten Stadtgesellschaft bearbeiten die
zentralen Zukunftsfelder: Innenstadt-, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung;
Wohnen, Wohnumfeld und Demografie; Mobilität, Sozial-ökologische Transformation
(Klima/ Energie/ Infrastruktur) sowie Quartiers- und Ortsteilentwicklung. Diese
konzentrierte und teamorientierte Struktur stellt sicher, dass die
Stadtentwicklungskonzeption fachlich fundiert ist, die unterschiedlichsten Belange
berücksichtigt werden und eine konsequente Umsetzungsorientierung stattfindet.

Verbindliches Arbeitsprogramm
Als operatives Steuerungsinstrument wird daher ein verbindliches Arbeitsprogramm
erstellt. Dieses enthält kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmenpakete für alle
Handlungsfelder und dient der Planung konkreter Projekte. Das Arbeitsprogramm
wird kontinuierlich fortgeschrieben und eng mit der städtischen Haushaltsplanung
verknüpft, um die Finanzierbarkeit sicherzustellen und klare Prioritäten zu definieren.
So kann Frankenthal sicherstellen, dass strategische Ziele und Leitbilder nicht nur
formuliert, sondern auch Schritt für Schritt mit entsprechender Priorisierung
umgesetzt werden. Dadurch werden sichtbare und messbare Erfolge möglich,
welche die Motivation der Beteiligten steigern, sich auch langfristig in diesem
Prozess zu engagieren.

Beteiligung und Kooperationen
Beteiligung ist ein zentrales Element von Frankenthal 2035. Die Stadtverwaltung
bindet Bürgerinnen und Bürger sowie weitere externe Akteure von Anfang an und auf
Augenhöhe in den Prozess ein – etwa durch Workshops, Planungsforen und
Fachveranstaltungen. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Nachhaltige
Stadtentwicklung kann nur gemeinsam mit Verwaltung, Politik, Wirtschaft und
Bürgerschaft gelingen.“ Gleichzeitig setzt Frankenthal auf wissenschaftliche
Begleitung, Expertise und praxisnahe Impulse. Hierzu ist u.a. eine enge Kooperation
mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau
(RPTU) geplant. So fließen aktuelle Forschungsergebnisse direkt in die Strategie und
den Prozess ein. Somit wird eine fachlich fundierte Planung unterstützt.

„Frankenthal 2035 vereint strategische Stadtentwicklung mit aktiver
Bürgerbeteiligung und konsequenter Umsetzungsorientierung. Damit legen wir den
Grundstein für ein zukunftsweisendes Leitbild, das durch breite Mitgestaltung
getragen und durch konkrete Projekte sichtbar wird“, erklärt Oberbürgermeister Dr.
Nicolas Meyer. „Dieser Prozess stellt sicher, dass wir nicht nur Visionen entwickeln,
sondern gemeinsam konkrete Maßnahmen realisieren.“

Die Arbeitsphase startet mit der Auftaktsitzung des Lenkungskreises am 30. Oktober.
Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für Frankenthals Zukunft. In den
kommenden Monaten folgen zahlreiche Beteiligungsformate und fachliche
Vertiefungen, um die Stadtentwicklungskonzeption 2035 als zukunftsorientiertes,
integriertes Programm gemeinsam zu gestalten und anschließend umzusetzen.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

﻿

