Frankenthal – Integriertes Stadtentwicklungskonzept startet in die Arbeitsphase



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Frankenthal hat offiziell die Arbeitsphase des Stadtentwicklungsprozesses

„Frankenthal 2035“ eingeläutet. Ziel ist es, ein integriertes strategisches

Stadtentwicklungskonzept mit Leitbild, definierten Handlungsfeldern und

überprüfbaren Zielen zu erarbeiten, das die Grundlage für den neuen

Flächennutzungsplan Frankenthal 2035 bildet. Die Konzeption legt das Leitbild der

Stadt für die nächsten 10 bis 15 Jahre fest und soll klar definieren, welche

Maßnahmen zur künftigen Entwicklung der Stadt erforderlich sind. Damit werden die

Weichen für eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Stadtentwicklung gestellt.

Strategischer Ansatz und Themenstruktur

Analog zu bewährten Stadtentwicklungskonzepten wie dem Leipziger INSEK 2030

wird die Frankenthaler Konzeption ressortübergreifend und langfristig-strategisch

angelegt. Fünf interdisziplinär besetze Projektteams, bestehend aus Vertretern der

Verwaltung, des Stadtkonzerns und der gesamten Stadtgesellschaft bearbeiten die

zentralen Zukunftsfelder: Innenstadt-, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung;

Wohnen, Wohnumfeld und Demografie; Mobilität, Sozial-ökologische Transformation

(Klima/ Energie/ Infrastruktur) sowie Quartiers- und Ortsteilentwicklung. Diese

konzentrierte und teamorientierte Struktur stellt sicher, dass die

Stadtentwicklungskonzeption fachlich fundiert ist, die unterschiedlichsten Belange

berücksichtigt werden und eine konsequente Umsetzungsorientierung stattfindet.

Verbindliches Arbeitsprogramm

Als operatives Steuerungsinstrument wird daher ein verbindliches Arbeitsprogramm

erstellt. Dieses enthält kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmenpakete für alle

Handlungsfelder und dient der Planung konkreter Projekte. Das Arbeitsprogramm

wird kontinuierlich fortgeschrieben und eng mit der städtischen Haushaltsplanung

verknüpft, um die Finanzierbarkeit sicherzustellen und klare Prioritäten zu definieren.

So kann Frankenthal sicherstellen, dass strategische Ziele und Leitbilder nicht nur

formuliert, sondern auch Schritt für Schritt mit entsprechender Priorisierung

umgesetzt werden. Dadurch werden sichtbare und messbare Erfolge möglich,

welche die Motivation der Beteiligten steigern, sich auch langfristig in diesem

Prozess zu engagieren.

Beteiligung und Kooperationen

Beteiligung ist ein zentrales Element von Frankenthal 2035. Die Stadtverwaltung

bindet Bürgerinnen und Bürger sowie weitere externe Akteure von Anfang an und auf

Augenhöhe in den Prozess ein – etwa durch Workshops, Planungsforen und

Fachveranstaltungen. Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betont: „Nachhaltige

Stadtentwicklung kann nur gemeinsam mit Verwaltung, Politik, Wirtschaft und

Bürgerschaft gelingen.“ Gleichzeitig setzt Frankenthal auf wissenschaftliche

Begleitung, Expertise und praxisnahe Impulse. Hierzu ist u.a. eine enge Kooperation

mit der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau

(RPTU) geplant. So fließen aktuelle Forschungsergebnisse direkt in die Strategie und

den Prozess ein. Somit wird eine fachlich fundierte Planung unterstützt.

„Frankenthal 2035 vereint strategische Stadtentwicklung mit aktiver

Bürgerbeteiligung und konsequenter Umsetzungsorientierung. Damit legen wir den

Grundstein für ein zukunftsweisendes Leitbild, das durch breite Mitgestaltung

getragen und durch konkrete Projekte sichtbar wird“, erklärt Oberbürgermeister Dr.

Nicolas Meyer. „Dieser Prozess stellt sicher, dass wir nicht nur Visionen entwickeln,

sondern gemeinsam konkrete Maßnahmen realisieren.“

Die Arbeitsphase startet mit der Auftaktsitzung des Lenkungskreises am 30. Oktober.

Dieser Schritt markiert einen wichtigen Meilenstein für Frankenthals Zukunft. In den

kommenden Monaten folgen zahlreiche Beteiligungsformate und fachliche

Vertiefungen, um die Stadtentwicklungskonzeption 2035 als zukunftsorientiertes,

integriertes Programm gemeinsam zu gestalten und anschließend umzusetzen.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)