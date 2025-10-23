Frankenthal – Gesundheitskurse an der vhs Frankenthal im November

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Im November hat die vhs Frankenthal mehrere Angebote rund um das Thema Stressreduktion und seelische Gesundheit im Programm. Am Dienstag, den 11. November findet ab 19 Uhr der Info-Vortrag „Burnout als Chance – Wie Sie gestärkt daraus hervorgehen“ mit der Dozentin Gaby Brückmann statt. In diesem Vortrag wird erläutert, wie man erste Anzeichen erkennt, welche Rolle Körper und Psyche spielen und welche Wege aus der Erschöpfung führen. Es werden wertvolle Impulse für neue Perspektiven und wie man langfristig wieder in die eigene Kraft kommt vermittelt. Der Fokus des Abends liegt darauf, dass ein Burnout nicht das Ende ist, sondern der Beginn eines bewussteren, erfüllten Lebens sein kann. Der Abend dient der Information und Sensibilisierung, ersetzt jedoch keine medizinische oder psychologische Beratung. Im Workshop „Garten der Gefühle“ am Samstag, den 22. November soll den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten werden einen Zugang zu ihren Gefühlen zu finden. Häufig sind es Gefühle, die Angst machen oder „schwer“ sind. Durch eine Meditation in den Garten der Gefühle begegnen die Teilnehmenden ihren Gefühlen. Sie atmen in ihre Gefühle und betrachten es. Die Teilnehmenden haben danach die Möglichkeit ihr Gefühl zu gestalten, ihm eine Form und Farbe zuzuordnen und ihr Gefühl „sichtbar“ zu machen. Die gestalterische Auseinandersetzung wird durch Gespräche unterstützt. Zum Abschluss kann jeder ein Visionsboard gestalten, was mit seinen Gefühlen passieren soll und dies mit nach Hause nehmen. Der Workshop findet von 9 bis 12 Uhr statt. Der Workshop „Geht’s Mama gut – läuft der Laden!“ am 22. November widmet sich der eigenen familiären und beruflichen Situation. Es geht um die eigene Person, die Ressourcen und darum, wie man einen gesunden Umgang damit lernen kann. Die Teilnehmerinnen sollen herausfinden, welche Situationen besonders belasten und Lösungswege in einem neutralen und sicheren Rahmen kennenlernen. Zudem werden Kurzentspannungen für den Alltag vermittelt. Der Workshop findet von 10 bis 13 Uhr statt. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen erhält man in der Geschäftsstelle der vhs, Stephan-Cosacchi-Platz 1, Tel. 06233 349203, Fax 06233 349205, E-Mail info@vhs-ft.de und unter www.vhs-ft.de.

Quelle: vhs Frankenthal e. V.