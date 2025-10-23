Eberbach – NeckarStart – Ausbildung & Studium für deine Zukunft



Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Ausbildungs- und Studienplatzmesse Eberbach am 20. November

2025

Am Donnerstag, 20. November 2025, öffnet die Ausbildungs- und Studienplatzmesse

Eberbach wieder ihre Türen in der Stadthalle. Unter dem Motto „NeckarStart – Ausbildung &

Studium für deine Zukunft“ präsentieren sich über 40 regionale Unternehmen und

Institutionen und zeigen, welche spannenden beruflichen Perspektiven es direkt in der

Region gibt.

Die Messe richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die sich über

Ausbildungsberufe oder duale Studienmöglichkeiten informieren möchten. Vor Ort stehen

Ausbilderinnen, Ausbilder, Azubis und Studierende für Gespräche zur Verfügung.

„Unser Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig mit den Betrieben in Kontakt zu bringen und

ihnen Wege in die berufliche Zukunft aufzuzeigen – idealerweise hier bei uns in Eberbach

und der Region“, erklären Wirtschaftsförderer Felix Fischer und Udo Geilsdörfer, Rektor der

Gemeinschaftsschule Eberbach, welche die Messe gemeinsam organisieren.

Ort: Stadthalle Eberbach

Datum: Donnerstag, 20. November 2025

Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr

Eintritt frei

Die Stadt Eberbach lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Interessierten herzlich ein,

die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor Ort kennenzulernen.

Quelle: Stadtverwaltung Eberbach