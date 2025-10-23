Eberbach – NeckarStart – Ausbildung & Studium für deine Zukunft

Eberbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Ausbildungs- und Studienplatzmesse Eberbach am 20. November
2025
Am Donnerstag, 20. November 2025, öffnet die Ausbildungs- und Studienplatzmesse
Eberbach wieder ihre Türen in der Stadthalle. Unter dem Motto „NeckarStart – Ausbildung &
Studium für deine Zukunft“ präsentieren sich über 40 regionale Unternehmen und
Institutionen und zeigen, welche spannenden beruflichen Perspektiven es direkt in der
Region gibt.
Die Messe richtet sich insbesondere an Schülerinnen und Schüler, die sich über
Ausbildungsberufe oder duale Studienmöglichkeiten informieren möchten. Vor Ort stehen
Ausbilderinnen, Ausbilder, Azubis und Studierende für Gespräche zur Verfügung.
„Unser Ziel ist es, junge Menschen frühzeitig mit den Betrieben in Kontakt zu bringen und
ihnen Wege in die berufliche Zukunft aufzuzeigen – idealerweise hier bei uns in Eberbach
und der Region“, erklären Wirtschaftsförderer Felix Fischer und Udo Geilsdörfer, Rektor der
Gemeinschaftsschule Eberbach, welche die Messe gemeinsam organisieren.
Ort: Stadthalle Eberbach
Datum: Donnerstag, 20. November 2025
Uhrzeit: 10:00 – 17:00 Uhr
Eintritt frei
Die Stadt Eberbach lädt alle Schülerinnen und Schüler, Eltern und Interessierten herzlich ein,
die vielfältigen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor Ort kennenzulernen.
Quelle: Stadtverwaltung Eberbach