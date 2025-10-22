Viernheim – Aufruf zur Meldung erfolgreicher Sportlerinnen und Sportler

Viernheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Stadt Viernheim ehrt ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler

Meldungen für Sportlerehrung bis 30. November möglich

Die Stadt Viernheim ist stolz auf ihre erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler. Deshalb werden auch wieder alle erfolgreichen Einzelsportler/innen und Mannschaften sowie deren Trainer im Rahmen einer Sportlerehrung für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2025 geehrt. Das Kultur- und Sportamt ruft alle Viernheimer Vereine dazu auf, ihre erfolgreichen Sportler mit deren Trainern bis spätestens Sonntag, den 30. November 2025, über das Online-Meldeformular auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de/sportlerehrungen zu melden.

Sollten im Dezember nach bereits verstrichenem Meldeschluss noch Erfolge erzielt werden, die die Ehrungskriterien erfüllen, können diese bis zum 15. Januar 2026 nachgemeldet werden. Die Viernheimer Sportvereine wurden bereits per E-Mail über den Meldeschluss informiert, damit die erfolgreichen Sportler rechtzeitig gemeldet werden können.

Neue Ehrungskriterien und neues Meldeverfahren

Seit dem vergangenen Jahr gelten die neuen Ehrungskriterien, die vom Sozial- und Kulturausschuss Ende 2023 beschlossen wurden. Die neuen Ehrungskriterien können auf der Homepage unter www.viernheim.de/sportlerehrungen eingesehen werden.

Gleichzeitig wurde vergangenes Jahr das Meldeverfahren angepasst: Die sportlichen Erfolge können nun fortlaufend über das Online-Formular gemeldet werden – nicht erst am Jahresende. So sollen Vereine entlastet werden und Erfolge zeitnah und unkompliziert gemeldet werden können.

Das für die Organisation der Ehrung zuständige Kultur- und Sportamt weist darauf hin, dass auch Sportler mit Hauptwohnsitz in Viernheim, die ihre Erfolge für auswärtige Vereine erzielen, gemeldet werden können.

Termin der Sportlerehrung

Die Sportlerehrung für das Jahr 2025 findet am Sonntag, 1. März 2026, im Kinopolis Viernheim statt. Die geehrten Sportlerinnen und Sportler erhalten ihre Auszeichnungen aus den Händen des Bürgermeisters und der Mitglieder des Sozial- und Kulturausschusses. Alle zu Ehrenden erhalten rechtzeitig eine persönliche Einladung.

Bei Rückfragen steht das Kultur- und Sportamt telefonisch unter 06204 – 988 360 zur Verfügung. Weitere Informationen sind zudem auf der Homepage unter www.viernheim.de/sportlerehrungen zu finden.

Quelle – Stadt Viernheim