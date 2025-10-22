Speyer – Technischer Defekt im Bürgerbüro Industriestraße – mehrere städtische Einrichtungen am 23. Oktober geschlossen

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund eines technischen Defekts im Bürgerbüro in der Industriestraße bleibt dieses – einschließlich der Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle – Am Donnerstag, 23. Oktober 2025 geschlossen.

Ob die Schließung über den 23. Oktober 2025 hinaus andauert, ist vom Verlauf der Reparaturarbeiten abhängig.

Auch die Ausländerbehörde in der AfA, die Asylbetreuung im Birkenweg sowie die Servicestelle des Standesamts im Diakonissenkrankenhaus sind von der Störung betroffen und können an diesem Tag keine Dienstleistungen anbieten.

Die EDV-Abteilung der Stadtverwaltung arbeitet bereits mit Nachdruck an der Behebung des Problems. Sobald der Dienstbetrieb wieder aufgenommen werden kann, wird die Stadtverwaltung umgehend informieren.