Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell Unfall auf der B9 bei Speyer . Aktuell Sperrung Ludwigshafen Fahrtrichtung Wörth zwischen Speyer-Nord und B39, Dudenhofen Unfall mit LKW, Richtungsfahrbahn gesperrt. Stand 19.20 Uhr
Polizei und Rettungsdienste im Einsatz. Es wird nachberichtet.
Speyer – ERSTMELDUNG – Aktuell Unfall auf der #B9 bei Speyer – Richtungsfahrbahn Richtung Wörth gesperrt
Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Aktuell Unfall auf der B9 bei Speyer . Aktuell Sperrung Ludwigshafen Fahrtrichtung Wörth zwischen Speyer-Nord und B39, Dudenhofen Unfall mit LKW, Richtungsfahrbahn gesperrt. Stand 19.20 Uhr