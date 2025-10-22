Speyer – 1.Nachtrag: Fünf Verletzte bei schwerem Unfall mit LKW auf der B9 – B9 in Richtung Germersheim voll- und in Richtung Ludwigshafen teilgesperrt

Speyer / Wie bereits berichtet kam es am heutigen Abend zu einem schweren Unfall mit LKW auf der B9. Der Einsatz läuft aktuell noch!

Fünf Verletzte als Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls auf der B 9 bei Speyer. Pkw-Fahrer kollidiert im Abstand von 500 Metern mit zwei anderen Fahrzeugen. B9 in Richtung Germersheim voll- und in Richtung Ludwigshafen teilgesperrt. Es ist noch bis 22 Uhr mit teils starken Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Umfahren Sie nach Möglichkeit den Bereich!

Heute, am 22.10.2025, kam es gegen 19 Uhr auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Abfahrt Speyer-Nord gleich zu zwei Unfällen, die nach bisherigen Kenntnisstand vom gleichen Pkw-Fahrer verursacht wurden. Zunächst kollidierte der besagte Fahrer kurz vor der Anschlussstelle Speyer-Nord mit einem anderen Auto, setze seine Fahrt dann aber noch in Richtung Germersheim fort. Direkt nach der Anschlussstelle Speyer-Nord kam es dann zu einem zweiten Zusammenstoß, dieses Mal mit einem Lkw und weitreichenden Folgen.

Der Lastwagen krachte in die Mittelleitblanke, verkantete sich dort und riss sich den Tank auf, sodass Treibstoff ausfloss. Er blieb so stehen, dass beide Fahrspuren in Richtung Germersheim aktuell noch immer blockiert sind. Die Mittelleitplanke wurde stark verformt und ragte nun auf die Überholspur der Fahrbahn in Richtung Ludwigshafen, sodass auch in diese Fahrtrichtung nur noch eine Spur passierbar ist.

Bei den Unfällen wurden insgesamt fünf Menschen verletzt und durch den Leitenden Notarzt und den Organisatorischen Leiter Rettungsdienst gesichert, bevor sie in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.



Der Brand- und Katastrophenschutz Speyer ist zur Stunde noch immer mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften mit der Gefahrenabwehr beschäftigt, zu denen unter anderem das Absichern der Einsatzstelle und das Eindämmen von Umweltgefahren zählen.

Zur Unfallursache hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Aktuell wird das Eintreffen der Autobahnmeisterei erwartet, damit die Leitplanke gesichert und ausgetretene Kraftstoffe fachgerecht von der Fahrbahn entfernt werden können.

Foto: Quelle „Stadt Speyer / Brand- und Katastrophenschutz“

Quelle Brand Katastrophenschutz Speyer