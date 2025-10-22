Mannheim – Rückbau der Rechtsabbiegespur auf der B36 am Victoria-Turm – ab Montag, 27. Oktober 2025

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Neuanlage eines Grünstreifens ab Montag, 27. Oktober 2025

Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 27. Oktober 2025, bis voraussichtlich Mitte November 2025 die nicht mehr nutzbare Rechtsabbiegespur auf der B36, auf Höhe des Victoria-Turms zum Lindenhofplatz, zurückbauen. Anstelle der Rechtsabbiegespur wird ein etwa 150 Meter langer Grünstreifen angelegt.

Im Zuge des Baus des Lindenhofplatzes sowie des zugehörigen Zugangsbauwerks inklusive Lärmschutzwand ist die Verkehrsbeziehung zwischen der Straße Am Victoria-Turm und der Helmut-Kohl-Straße entfallen. Daher wird sie nun baulich zurückgebaut und durch den Grünstreifen ersetzt.

Während der Bauarbeiten wird die Fahrbahn auf der B36 aus Richtung Ludwigshafen kommend von zwei auf eine Spur reduziert.

Weitere Informationen zu aktuellen Baumaßnahmen finden sich auf der städtischen Homepage www.mannheim.de, Stichwort: „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“.

Quelle Stadt Mannheim