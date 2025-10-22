Mannheim – RNV: Abweichender Betrieb wegen Nachtwandel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Nachtwandels im Jungbusch wird die Hafenstraße am Freitag, 24. Oktober, und Samstag, 25. Oktober 2025, jeweils im Zeitraum von 18 Uhr bis 9 Uhr des Folgetages, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 60 und 61.

-Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Popakademie und Universität West

-Entfall der Haltestellen Teufelsbrücke und Akademiestraße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Verbindungskanal und Handelshafen/Jungbusch Bf

-Bedienung der Haltestelle Popakademie in Fahrtrichtung Pfeifferswörth bzw. Wohlgelegen EKZ als Ersatzhaltestelle in der Neckarvorlandstraße.

Quelle RNV