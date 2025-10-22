Mannheim – Auseinandersetzung in Straßenbahn der Linie 1

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montagmittag gegen 12:50 Uhr war eine bislang unbekannte männliche Person in einer Straßenbahn von der Haltestelle Voltastraße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er einem 18-Jährigen gegenüber handgreiflich und verbal ausfallend wurde.

Der Unbekannte soll dem jungen Mann in der Straßenbahnlinie 1 mit der Hand ins Gesicht geschlagen und anschließend verbal bedroht haben. Der Begleiter des 18-Jährigen konnte schlichtend auf den Unbekannten einwirken, sodass dieser sich von den Beiden entfernte und schließlich im weiteren Verlauf die Straßenbahn an der Haltestelle Tattersall verließ.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werde:

– männlich,

– im Alter zwischen 15 Jahren und 18 Jahren,

– schwarze, kurze Haare,

– dunkle Hautfarbe.

Er soll zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke der Marke Parajumpers getragen haben. Aus welchen Gründen der Unbekannte handgreiflich wurde, ist bislang unklar.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 83397-0 zu melden.