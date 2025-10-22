Ludwigshafen – Zwischen gestern und morgen – meine Richtung finden – Online-Workshop für Frauen am 6. november

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein herausforderndes Umfeld kann leicht ins Wanken bringen – besonders in Zeiten der Unsicherheit. Umso wichtiger ist es, die eigene Mitte wiederzufinden. Der Online-Workshop „Zwischen gestern und morgen – meine Richtung finden“ der Akademie für Frauen im Heinrich Pesch Haus lädt Frauen am Donnerstag, 6. November 2025, von 18 Uhr bis 20 Uhr dazu ein, ihre Biografie als Schatz zu entdecken und daraus Mut, Sinn und Freude für die nächsten Schritte im Leben zu schöpfen.

Heike Eberle, Bauunternehmerin und Mentorin für ganzheitliche Lebensräume aus Landau, zeigt den Teilnehmerinnen, wie sie Frieden mit Vergangenem schließen, wiederkehrende Lebensmuster erkennen und daraus neue Klarheit gewinnen können. Sie unterstützt die Frauen darin, verborgene Ressourcen zu entdecken und innere Stärke zu entwickeln. So entsteht ein „gut gefüllter Rucksack“ aus Erinnerungen, Erkenntnissen und Kraftquellen, der zuversichtlich in die Zukunft tragen kann.

Die Kursgebühr beträgt 15 Euro. Um Anmeldung per E-Mail an anmeldung@hph.kirche.org oder über das Anmeldeformular auf der Website unter www.heinrich-pesch-haus.de/veranstaltungen wird gebeten.

Quelle: Heinrich Pesch Haus ▪ Katholische Akademie Rhein-Neckar