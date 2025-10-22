Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Caroline Peters liest: Ein anderes Leben

Ludwigshafen / metropolregion Rhein-Neckar. Mit einer Lesung aus ihrem Debüt-Roman Ein anderes Leben gastiert die bekannte Schauspielerin Caroline Peters am Sonntag, 2.11.2025 um 19.30 Uhr im Gläsernen Foyer der Pfalzbau Bühnen. Mit großer Einfühlsamkeit und Leichtigkeit erzählt Caroline Peters von den Fragen einer Tochter an die verstorbene Mutter und an sich selbst ‒ und davon, was es heißt, eigene Wege zu gehen. Ein sehr persönliches Buch, kraftvoll, berührend und von hin-reißendem Humor.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Hanna, eine Frau, die oft aus der Rolle fällt, nach-einander ihre drei Studienfreunde heiratet und drei Töchter bekommt, immer mit Gedichten im Kopf, über die sie den Alltag vergisst. Sie sucht ihren Platz zwischen den Erwartungen der Familie und den eigenen Ansprüchen. Viele Jahre nach Hannas Tod blickt die jüngste Tochter zurück auf das Leben ihrer Mutter, auf die eigene Kindheit im Rheinland der Siebziger und Achtzi¬ger. Ein Leben zwischen Bürgerlichkeit und Bohème ‒ bis sich Hanna entscheidet, die Familie zu verlassen und ihr Leben allein von vorn zu beginnen.

Beschrieben wird eine Frau, die einen außerordentlich spritzigen Charakter und ein großes Talent hat, im Mittelpunkt zu stehen. Mit ihrem Charme bindet sie Menschen an sich, aber in ihrem Alltag als Mutter und Ehefrau erscheinen diese Fähigkeiten eher unpassend. Ihre eige¬ne Mutter Johanne Peters, die ebenfalls Literaturwissenschaftlerin war und sich zu Russland hingezogen fühlte, wäre womöglich gerne so gewesen wie die Romanfigur, so vermutet die Tochter. Caroline Peters wollte die Frage erkunden, wieso ihre Mutter diesem heimlichen Wunsch nicht nachging. Sie erzählt kraftvoll und sehr unterhaltsam von der Generation ihrer Eltern. Die Lesung wird moderiert von der Autorin und Journalistin Shirin Sojitrawalla.

Einheitspreis 24 € / ermäßigt 15 €, Kartentelefon 0621/504 2558

