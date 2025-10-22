Ludwigshafen – Online-Elternabend: Soziale Medien und das Essverhalten Jugendlicher – Ein Webseminar der Verbraucherzentrale

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Instagram, TikTok & Co. gehören für viele Jugendliche zum Alltag. Sie folgen Influencer:innen, schauen Kochvideos, nehmen an Food-Challenges teil oder werden von Rabattaktionen und „limitierten“ Produkten zum Kauf verleitet. Dabei stehen häufig stark verarbeitete und zuckerreiche Lebensmittel im Mittelpunkt. Doch welche Auswirkungen hat das auf das Ernährungsverhalten junger Menschen? Welche Werbestrategien stecken dahinter – und wie können Eltern ihre Kinder unterstützen, einen bewussten Umgang mit den Einflüssen der sozialen Medien auf das Essverhalten zu entwickeln?

Diese Fragen greift die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem kostenlosen Online-Elternabend am Mittwoch, 5. November, um 19:00 Uhr auf (Dauer: ca. 60 Minuten). Interessierte können sich anmelden unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp.

Für die Teilnahme werden ein bevorzugt ein Tablet oder Computer bzw. Laptop mit Internetzugang und ein Lautsprecher benötigt. Ideal ist ein Kopfhörer. Als Browser sollte Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge verwendet werden. Weitere Informationen und den Link zum Web-Seminarraum erhalten Interessierte im Anschluss an die Anmeldung.

Quelle: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen