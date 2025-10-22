Ludwigshafen/Lambsheim (ots) Aufgrund eines größeren Verkehrsunfalls muss die A61 derzeit zwischen dem Autobahnkreuz Frankenthal und dem Autobahnkreuz Ludwigshafen in Fahrtrichtung Speyer für Rettungsarbeiten und die polizeiliche Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Eine Umleitung ist eingerichtet.
Polizeiautobahnstation Ruchheim
Ludwigshafen – ERSTMELDUNG: Vollsperrung nach Unfall auf der #A61
