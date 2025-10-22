  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Heidelberg – Stadt bietet Privathaushalten ab 1. November die Möglichkeit zur Abgabe von A4-Altholz

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Heidelberg bietet ab 1. November 2025 gemeinsam mit der Firma Süd-Müll GmbH & Co. KG für Abfalltransporte und Sonderabfallbeseitigung eine einfache Möglichkeit, behandeltes Altholz fachgerecht zu entsorgen. Dann können Privatpersonen auf dem Recyclinghof in Kirchheim Holz der sogenannten Klasse A4 anliefern. Für Gewerbebetriebe ist keine Anlieferung möglich.

Was ist A4-Holz?

Unter A4-Holz versteht man behandeltes oder lackiertes Holz, das typischerweise im Außenbereich verwendet wird. Dieses Holz muss aufgrund seiner Behandlung getrennt von unbehandeltem Holz entsorgt werden. Dazu gehören beispielsweise: Zäune und Sichtschutzelemente, Gartenmöbel aus lackiertem oder imprägniertem Holz, Dachlatten und andere Hölzer, die gestrichen oder beschichtet sind.

So funktioniert die Anlieferung am Recyclinghof Kirchheim

Bürgerinnen und Bürger können bis zu einer Kofferraumeinheit (maximal 400 Liter) pro Anlieferung bringen. Die Bezahlung vor Ort ist ausschließlich mit Bargeld bei der Firma Süd-Müll möglich. Der Recyclinghof in Kirchheim ist montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr geöffnet.

Bei Entsorgungsfragen steht das Team der ASZ Heidelberg gerne zur Verfügung. Das Team ist über verschiedene Wege zu erreichen:

• telefonisch über die Hotline ASZ-Direkt unter 06221 58-29999 von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr
• über das Kontaktformular auf der Internetseite www.heidelberg.de/abfall
• per E-Mail an abfallwirtschaft@heidelberg.de

Quelle: Stadt Heidelberg

