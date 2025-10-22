Heidelberg – Projekt 31 – Für mehr weibliche Präsenz in Kunst und Design

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vom 6. November bis 18. Dezember öffnet die Volkshochschule in Heidelberg ihre Türen für mehr weibliche Präsenz und Austausch in Kunst und Design, inspiriert von Peggy Guggenheims Ausstellung „Exhibition by 31 Women“ (1943). Präsentiert werden Werke von Künstlerinnen und Designerinnen aus der Metropolregion Rhein-Neckar.Eröffnet wird im Saal am 6. November mit einem Künstlerinnengespräch um 18 Uhr, in dem es vor allem um die Rolle der Frau in der heutigen Kunst und Gesellschaft geht. Zusätzlich zur Ausstellung wird es Workshops zu den Themen „Selbstporträt in der Malerei“ (12. Dezember), „Porträtfotografie von und für Frauen (22. November)“ und „Durchsetzungsstärke mit Haltung, Stimme und Charme (12. November)“ geben. Angeleitet werden diese von Melissa Bürger, Jule Kühn und Ingrid Rupp.

Weitere Informationen und Anmeldungen zu den Workshops unter Telefon 06221 911 911 oder www.vhs-hd.de.

Quelle: Volkshochschule Heidelberg