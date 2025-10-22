Heidelberg – L 600a : Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen am „Grasweg“ und „Pleikartsförster Hof“ Beginn

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe werden seit Montag, 13. Oktober 2025, die Bushaltestellen am „Grasweg“ und am „Pleikartsförster Hof“ an der L 600a bei Heidelberg barrierefrei umgebaut. Die Maßnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgeführt, um die Beeinträchtigungen für die Radfahrenden und zu Fuß Gehenden möglichst zu reduzieren (Pressemitteilung vom 29. September 2025).Der erste Bauabschnitt (Umbau der Haltestellen „Grasweg – Fahrtrichtung Schwetzingen“ und „Pleikartsförster Hof – Fahrtrichtung Heidelberg“) wurde in den letzten Wochen realisiert. Im nun folgenden zweiten Bauabschnitt werden die beiden Haltestellen „Grasweg – Fahrtrichtung Heidelberg“ sowie „Pleikartsförster Hof – Fahrtrichtung Schwetzingen“ umgebaut. Hierfür wird im Laufe des morgigen Donnerstags, 23. Oktober 2025, die Verkehrssicherung eingerichtet.Für die Bushaltestelle am „Grasweg – Fahrtrichtung Heidelberg“ wird in direkter Umgebung eine Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand der L 600a eingerichtet. Anstelle der Bushaltestelle am „Pleikartsförster Hof“ werden weiterhin die Haltestellen in der Straße „Im Bieth“ als Er-satzhaltestellen angefahren.

Die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich bis Mitte November 2025 abgeschlossen werden. Das Land Baden-Württemberg investiert für den barrierefreien Umbau der Haltestellen rund 150.000 Euro.Das Regierungspräsidium Karlsruhe bittet die Verkehrsteilnehmenden für die Belastungen und Behinderungen um Verständnis. Aktuelle Informationen zur Verkehrslage und zu Baustellen in Baden-Württemberg sind unter VerkehrsInfo BW und in der VerkehrsInfo BW – App zu finden.

Quelle: Regierungspräsidium Heidelberg