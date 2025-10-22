Heidelberg – „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler – Ein Familienstück zur Weihnachtszeit: Premiere am 2. November 15:00 um Uhr im Alter Saal

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 2. November 2025, feiert am Theater und Orchester Heidelberg das diesjährige Familienstück zur Weihnachtszeit Premiere. Mit Beginn um 15:00 Uhr im Alten Saal läutet »Die kleine Hexe« von Otfried Preußler in der Bühnenfassung von John von Düffel die Vorweihnachtszeit ein. Empfohlen wird das diesjährige Familienstück ab sechs Jahren.

Zeitloser Klassiker auf der Bühne

Es ist Walpurgisnacht! Die Nacht, in der alle Hexen zum Blocksberg fliegen und ausgiebig feiern. Nur die kleine Hexe nicht. Sie ist zu jung und darf nicht dabei sein – aber so ein Verbot hält sie natürlich nicht auf! Leider wird sie in der Menge von der Wetterhexe Rumpumpel erwischt. Doch die kleine Hexe hat Glück: Die Oberhexe erlaubt ihr, sich in einem Jahr den großen Hexen anschließen zu dürfen, wenn sie bis dahin eine gute Hexe ist. Keine Frage, dass sich die kleine Hexe richtig ins Zeug legt! Mit der Unterstützung ihres Raben Abraxas übt sie fleißig hexen und versucht dabei, möglichst viele gute Taten zu vollbringen. Doch ob sie dabei alles so macht, wie es sich die Oberhexe vorstellt?

In der zeitlosen Geschichte der kleinen Hexe zeigt Otfried Preußler raffiniert, wie unterschiedlich »gut sein« verstanden werden kann. Der Klassiker der Kinderliteratur begeistert seit 1957 Generationen von jungen Leser*innen und ist nun in Heidelberg in der Bühnenfassung von John von Düffel zu erleben. Yvonne Kespohl übernimmt die Regie, Bühne und Kostüme gestaltet Lydia Huller. Die Musik stammt von Lukas Brehm und Jonas Pentzek.

Autogrammstunden im Anschluss

Als besonderes Extra hält das Ensemble auch in diesem Jahr Autogrammstunden im Anschluss an ausgewählte Wochenend-Vorstellungen ab. Autogrammstunden werden im Anschluss an folgende Vorstellungen gegeben: 30. November um 14:00 Uhr, 7. Dezember um 11:00 Uhr, 14. und 20. Dezember jeweils um 14:00 Uhr, 21. Dezember um 11:00 Uhr, sowie 25., 26. und 27. Dezember jeweils um 15:00 Uhr, am 28. Dezember um 14:00 Uhr und am 29. und 30. Dezember 2025 um 15:00 Uhr.

Im Rahmen des theater+-Programms des Theaters und Orchesters Heidelberg werden die Vorstellungen am 30. November um 14:00 Uhr, 8. Dezember um 9:15 Uhr und 28. Dezember 2025 um 14:00 Uhr simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzt.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg