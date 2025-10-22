Eppelheim – 1.Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Eppelheim und Heidelberg-Grenzhof – Kreisstraße weiterhin gesperrt

Eppelheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr am Mittwoch um kurz vor 07:30 Uhr eine 40-Jährige mit ihrem Golf auf der K 9709 von Heidelberg-Grenzhof in Richtung Eppelheim. An der Kreuzung zu K 9702 missachtete sie das dortige Stopp-Schild und nahm dem 49-jährigen Fahrer eines Fords die Vorfahrt. Jener war mit seinem Auto auf der K 9702 von Eppelheim in Richtung Heidelberg-Wieblingen unterwegs gewesen. Es kam zu einer heftigen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch diese in die angrenzenden Felder geschleudert wurden. Die Fahrerin und der Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Wie erheblich ihre Verletzungen sind, ist noch nicht bekannt.

Die Kreisstraße K 9702 sowie die K 9709 zwischen Heidelberg-Grenzhof, Heidelberg-Wieblingen und Eppelheim sind noch immer in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Personen werden gebeten, den Bereich zu umfahren.