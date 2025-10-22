Eppelheim – Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Eppelheim und Heidelberg-Grenzhof

Eppelheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots) Um kurz vor 07:30 Uhr kam es am Mittwoch auf der Kreisstraße K 9702 zwischen Eppelheim und Heidelberg-Grenzhof zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Erkenntnisstand kam es zur Kollision von zwei Fahrzeugen. Informationen zum genauen Unfallhergang, zur Anzahl der Verletzten oder zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor. Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Die Kreisstraße K 9702 sowie die K 9709 zwischen Heidelberg-Grenzhof, Heidelberg-Wieblingen und Eppelheim sind in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ortskundige Personen werden gebeten, den Bereich zu umfahren.
-
/// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS
-
WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN>> ALLE TOPMELDUNGEN
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen des Nachtwandels im Jungbusch wird die Hafenstraße am Freitag, 24. Oktober, und Samstag, 25. Oktober 2025, jeweils im Zeitraum von 18 Uhr bis 9 Uhr des Folgetages, für den Verkehr gesperrt. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 60 und 61. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote -Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Popakademie und ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Neuanlage eines Grünstreifens ab Montag, 27. Oktober 2025 INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Die Stadt Mannheim wird ab Montag, 27. Oktober 2025, bis voraussichtlich Mitte November 2025 die nicht mehr nutzbare Rechtsabbiegespur auf der B36, auf Höhe des Victoria-Turms zum Lindenhofplatz, zurückbauen. Anstelle der Rechtsabbiegespur wird ein etwa 150 Meter langer Grünstreifen angelegt. ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages, wir wenden uns mit diesem offenen Brief an Sie, weil wir in großer Sorge sind. Wir befürchten, dass die Pläne zu Verschärfungen bei den Kosten der Unterkunft (KdU) zu einer Zunahme von Wohnungs- und Obdachlosigkeit führen werden. Die aktuellen Verabredungen des Koalitionsausschusses sehen die Option ... Mehr lesen»
- Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg feiert fünf Jahre Mitgliedschaft im internationalen Rainbow Cities Network mit einer Premiere: Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, findet erstmals die Heidelberger Rainbow City Lecture statt. Zum Auftakt spricht die renommierte Geschlechterforscher*in Prof. Dr. Sabine Hark (Technische Universität Berlin) um 18 Uhr in der Aula der Alten Universität über „Gefährliche ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Hermsheimer Straße im Zeitraum von Mittwoch, 22. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 7. Dezember 2025, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 68. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Teufelsloch und Gerd-Dehof-Platz Entfall der Haltestellen Lochgärten, Landsknechtweg, Dragonerweg und Reiterweg Ersatzhaltestellen ... Mehr lesen»
- Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wie lässt sich das Radfahren in Ludwigshafen verbessern? Welche Ideen gibt es, um die Nutzung des Fahrrads attraktiver und alltagstauglicher zu gestalten? Wie können Hindernisse abgebaut werden? Um diese Fragen gemeinsam mit Bürger*innen zu beantworten, lädt die Stadt Anfang November alle Interessierten zu zwei Workshops ein. Dabei werden die Ergebnisse ... Mehr lesen»
- Schwetzingen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Unter dem Motto „Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden“ stehen die Koronare Herzkrankheit und der Herzinfarkt im Mittelpunkt der diesjährigen Herzwochen der Deutschen Herzstiftung. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine der häufigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Koronare Herzkrankheit (KHK) – Sie entwickelt sich oft schleichend und bleibt lange unbemerkt. Währenddessen wird ... Mehr lesen»
- Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um das Thema Patientenverfügung und Vorsorge geht es bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „Medizin für Mannheim“: Am 28. Oktober erklären Expert:innen der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), welche Möglichkeiten es gibt vorab Klarheit zu schaffen und die eigenen Wünsche deutlich zu machen. Anhand von Beispielen aus der Intensivmedizin wird gezeigt, warum ... Mehr lesen»
- Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 4. bis 23. November 2025 laden zahlreiche Vereine, Gruppen und Institutionen in Heidelberg und Mannheim zu einem vielfältigen Programm ein. Ziel der Aktionswochen ist es, die Erfahrungen von trans* Menschen sowie die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten in den ... Mehr lesen»
- Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH und die RKW Hessen GmbH laden am Mittwoch, 5. November 2025, zu einem Sprechtag über Beratungs- und Förderprogramme für Unternehmen und Existenzgründungen ein Sie möchten ein Unternehmen gründen oder übernehmen und benötigen Unterstützung bei der Businessplanung oder Sie suchen nach Lösungen wie Sie die Digitalisierung, nachhaltiges ... Mehr lesen»
Mannheim – RNV: Abweichender Betrieb wegen Nachtwandel
Mannheim – Rückbau der Rechtsabbiegespur auf der B36 am Victoria-Turm – ab Montag, 27. Oktober 2025
Ludwigshafen – Offener Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages Stoppen Sie die geplanten Verschärfungen bei den Kosten der Unterkunft, verhindern Sie Wohnungslosigkeit!
Heidelberg startet „Rainbow City Lecture“ mit Sabine Hark – Auftakt zu neuem Qualifizierungsprogramm „Gender & Queer Studies“ an der Universität Heidelberg
Mannheim – Sperrung der Hermsheimer Straße
Ludwigshafen – Sicher auf dem Rad: Stadt lädt Bürger*innen zu Workshops ein!
Schwetzingen – Gesunde Gefäße – gesundes Herz: Den Herzinfarkt vermeiden. Herzwochen 2025 – Vorträge von Experten bei den GRN Kliniken
Mannheim – Medizin für die Stadt: Selbstbestimmt bleiben – Patientenverfügung und Vorsorge in der Intensivmedizin
Mannheim – Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2025: Zehn Jahre für Sichtbarkeit, Erinnerung und Empowerment – Veranstaltungen vom 4. bis 23. November in Heidelberg und Mannheim
Heppenheim – Sprechtag zu Beratungsförderung und Zuschüssen
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
INSERAT
www.turm.restaurant
INSERAT
INSERAT
Wasserspass in den Schwimmbädern
des Rhein-Pfalz-Kreises
Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis
INSERAT
meine-ausbildung-in-deutschland.de
INSERAT
Zeller Recycling
INSERAT
www.optikadam.de
INSERAT
www.Kampfsport-Fuchs.de
-
INSERAT
www.schuh-keller.de
INSERAT
partyservice-weber.de
AKTUELLE VIDEOS>> MEHR VIDEOS
Ludwigshafen – Mord in Maudach: Polizei durchsucht Luitpoldhafen nach Tatwaffe
Ludwigshafen– Stimmungsvoll, bunt und voller Leben: Maudacher Kerwe begeistert Besucher
Heidelberg – Was kann die Industrie zur Verteidigung beitragen? Antworten von Dr. Hans Christoph Atzpodien zu Gast bei Nicole Huber (Video)
MRN-NEWS SOCIAL MEDIA
MRN-NEWS-INFOÜBER /// MRN-NEWS
Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
>> Weitere Informationen
NEWS EINSENDEN
Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
>> So geht's
MEDIADATEN
MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
>> Mediadaten einsehen
WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
>> Jetzt informieren
MEDIENSERVICES
MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
>> Mehr hierzu
WEITERES
>> AGB
>> Datenschutzerklärung
>> Kontakt
>> Impressum
>> Startseite
Ihr Beitrag bei MRN-News.deWenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:
>> News/Event einsenden
Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.
-
-
/// MRN-NEWS.de
Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
>> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv
NACHRICHTENSUCHE
-
MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:
Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.
-
TOPMELDUNGENDie wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
>> zu den aktuellen Topmeldungen
FREIZEIT & KULTURVeranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
>> zur Themenseite Freizeit & Kultur
POLITIK & RECHTAktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
>> zur Themenseite Politik & Recht
WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNGAktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
>> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung
SPORT & FITNESSAktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
>> zur Themenseite Sport & Fitness
POLIZEI & SICHERHEITMeldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
>> zur Themenseite Polizei & Sicherheit
-
EVENTSVeranstaltungshinweise und Eventkalender für die Metropolregion.
>> zum Eventkalender
VIDEOCENTERGallerie aller MRN-News-Videobeiträge zum Direktanschauen.
>> zum Videocenter
GESELLSCHAFT & SOZIALESAktuelles über soziales Engagement und gesellschaftliche Ereignisse.
>> zur Themenseite Gesellschaft & Soziales
GESUNDHEIT & UMWELTAktuelles über Wohlbefinden, Umweltschutz und gesundheitliche Aufklärung.
>> zur Themenseite Gesundheit & Umwelt
WISSENSCHAFT & BILDUNGAktuelles über Forschung, Schule, Aus- und Weiterbildung.
>> zur Themenseite Wissenschaft & Bildung
VERBRAUCHERINFOBaustellen, Warnhinweise, Umleitungen, Öffnungszeiten und Angebote.
>> zur Themenseite Verbraucherinfo
-