Eberbach – Kinderaktionstag im Naturpark-Zentrum Eberbach: Den Herbst mit allen Sinnen erleben

Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Beim herbstlichen Kinderaktionstag können Kinder die Welt der Insekten entdecken. Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, lädt der Naturpark Neckartal-Odenwald alle Kinder zwischen 6 und 10 Jahren herzlich ein, gemeinsam mit erfahrenen Naturparkführerinnen die herbstliche Natur zu entdecken. Von 10 bis 15 Uhr steht ein abwechslungsreicher Tag voller Naturerlebnisse und Kreativität auf dem Programm.

Unter dem Motto „Den Herbst mit allen Sinnen erleben“ basteln die Kinder unter anderem einen Marienkäfer aus natürlicher Schafswolle und erfahren dabei Spannendes über Insekten und ihre Lebensweise.

Die Teilnahme kostet 7,50 Euro inklusive Material. Die Plätze sind begrenzt.

Treffpunkt: Naturpark-Zentrum Eberbach

Anmeldung erforderlich bis 29.10.2025, 12 Uhr

E-Mail: buero@np-no.de | Telefon: 06271 – 942275

Ein kreativer Herbsttag für kleine Naturentdecker*innen!

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.