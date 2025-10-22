Brühl – Sanierungsmobil war gut besucht

Brühl / Metropolregion Rhein-Neckar – „Reger Zulauf hatte der mobile Ausstellungspavillon des Informations- und Beratungsprogramms „Zukunft Altbau“ am vergangenen Sonntag bei seinem Halt auf dem Messplatz“, freut sich Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls über das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an dem Angebot im Rahmen der Aktionsreihe „GUT SANIERT?!“.

Die zertifizierten Energieberater Jean-Paul Fix und Rüdiger Menz hatten alle Hände voll zu tun, die individuellen Fragen der Sanierungswilligen zu beantworten und diese mit praktischen Tipps sowie Informationen zu den gesetzlichen Vorgaben und passenden Fördermöglichkeiten zu versorgen. Unter dem Motto „Sanierung zum Anfassen und Ausprobieren“ luden spannende Exponate dazu ein, Einsparpotenziale auf spielerische Weise zu entdecken. So konnten sich Besucherinnen und Besucher z.B. die Funktionsweise einer Wärmepumpe anschauen und das Prinzip der Verdichtung an einem Modell selbst testen. Sichtlich angetan vom „Heizkreis-Modell“ war auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck, hier konnte er durch entsprechende Einstellungen ausprobieren, was ein hydraulischer Abgleich ist. Dass eine gute Fensterverglasung warmhält und Kosten einspart, war an einem weiteren Modell zu „spüren“. Denn welche Art der Verglasung Wärme durch die Scheibe nach außen abgibt und welche diese im Raum behält, ließ sich mit der Hand auf der Scheibe direkt fühlen. Ideen, wie eine nachhaltige Modernisierung umgesetzt werden kann, lieferten inspirierende Filme über erfolgreich realisierte Sanierungsprojekte in Baden-Württemberg. Wie verschiedene Dämmsysteme aufgebaut sind und welche Möglichkeiten es für eine Dämmung mit Naturstoffen oder auch mineralölbasierten Dämmstoffen gibt, erklärten die Energieberater Jean-Paul Fix und Rüdiger Menz anhand 24 verschiedener Dämmmaterialien zum Anfassen.

Detaillierte Informationen und Antworten rund um das Thema Sanierung gab es auch über das virtuelle Info-Board und die vielfältigen Broschüren und Flyer zum Mitnehmen. Die bereitgestellten Infomaterialien waren sogar nicht nur für Erwachsene gedacht, denn durch das Büchlein „Spuk im Heizungskeller“ und ein themenspezifisches Malbuch hatten auch jüngere Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, sich mit dem Thema „klimaschutzfreundliche Sanierung“ spielerisch vertraut zu machen.

Bürgermeister Dr. Ralf Göck und Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls zeigten sich begeistert von den vielfältigen Angeboten, mit denen das Sanierungsmobil von „Zukunft Altbau“ das Thema Sanierung präsentierte und dankten den beiden Energieberatern Jean-Paul Fix und Rüdiger Menz, die sich über viele positive Rückmeldungen freuen konnten.

Im Rahmen der Aktionsreihe „GUT SANIERT?! ANHÖREN! ANSEHEN! ANFANGEN!“, die die KLiBA in Kooperation mit der Gemeinde Brühl im Frühjahr startete, wird dem Sanierungsmobil nun noch ein Vortragsabend am 19. November um 18 Uhr im Rathaus folgen. An diesem Infoabend sollen Antworten auf die Frage, wie die eigene Immobilie energetisch saniert werden kann, sowie individuelle Lösungen gefunden werden.

BU:

Über den guten Zulauf beim Sanierungsmobil freuen sich (v.l.) Joachim Schmidt, Energieberater Rüdiger Menz, Energieberater Jean-Paul Fix, Klimaschutzmanagerin Birgit Sehls, Mikołaj Sobkowiak (Betreuung Sanierungsmobil) und Bürgermeister Dr. Ralf Göck.

Fotoquelle: S. Keßler / Bürgermeisteramt Brühl