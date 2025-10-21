Weinheim – Wenn Schule zum Erlebnisraum wird



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Drei Weinheimer Grundschulen bekommen mehr Platz für die Betreuung

außerhalb des Unterrichts – Landesförderung bewilligt

Schule ändert sich. Für die Kommunen als Schulträger bedeutet dies mehr

Aufgaben und mehr Ausgaben. Vor diesem Hintergrund wurden jetzt im Weinheimer

Rathaus die Bewilligung von Landeszuschüssen für erforderliche Baumaßnahmen mit

Erleichterung und Freude aufgenommen. Es geht um die Grundschulbetreuung, also die

Betreuung der Schülerinnen und Schüler außerhalb des Unterrichts in einer ganztägigen

„Kernzeit“; diese ist im Gegensatz zum Unterricht die Aufgabe des Schulträgers.

Zwar ist es am Schulstandort Weinheim für die Eltern schon eine Weile möglich, dieses

kommunale Betreuungsangebot wahrzunehmen – aber mit dem Schuljahr 2026/27 besteht

für die Familien in Baden-Württemberg ein Rechtsanspruch auf das Angebot; ähnlich wie

bei einem Kindergartenplatz.

An einigen Schulen, auch in Weinheim, muss für eine solche Ganztagesbetreuung erst

Platz geschaffen werden. Und die Zeit drängt. Schon in den zurückliegenden Ferien wurde

daher an der Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach mit einem Anbau

begonnen. Zwei weitere Erweiterungen – in der Friedrich-Schule und der Hans-Joachim-

Gelberg-Grundschule in Lützelsachsen – sind in der Planung schon weit; auch sie müssen

bis zum Schuljahr 2026/27 nutzbar sein.

So gibt der Zuschussbescheid aus Stuttgart jetzt Rückenwind und spendet einen „warmen

Regen“ – dies verschafft der Stadt in der angespannten Haushaltslage eine gewisse

Entspannung. Denn das Amt für Bildung und Sport will auch bei der erweiterten

Ganztagesbetreuung eine hohe Qualität bewahren. Dazu gehören die passenden Räume.

„Damit können wir die räumliche Situation für die Betreuung der Kinder an diesen

Grundschulen endlich verbessern“, freut sich Bildungsamtsleiterin Carmen Harmand. Sie

beschreibt: „Das ist ein wichtiger Baustein in der Umsetzung des Rechtsanspruchs

Ganztag.“



In Oberflockenbach entsteht in einem Anbau ein etwa 78 Quadratmeter großer

Betreuungsraum und ein erweiterter Flurbereich für die Betreuung der Schulkinder nach

dem Schulunterricht. Die Arbeiten kommen gut voran, berichtet das Amt für

Immobilienwirtschaft. Die Rohbauarbeiten wurde zum Schuljahresbeginn fertiggestellt.

Jetzt startet der Heizungsbau- und die Sanitärarbeiten im Anbau. Im Haushalt der Stadt

stehen 625 000 Euro zur Verfügung – der jetzt erfolgte Zuwendungsbescheid sagt

Landesmittel in Höhe von rund 327 000 Euro vor.



In der Friedrich-Grundschule wird die ehemalige Hausmeisterwohnung saniert, um die

Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung der Grundschulkinder nutzen zu können. Die

neu entstehenden Räume könnten darüber hinaus für außerunterrichtliche AG-Angebote

im Rahmen der Ganztagsschule und bei Bedarf auch für Betreuungsangebote während

der Schulferien genutzt werden. Die Fertigstellung der Maßnahme soll bis Schuljahr

2026/2027 erfolgen. Im Haushalt stehen dafür 230 000 Euro zur Verfügung. Der

Zuwendungsbescheid lautet auf rund 151 000 Euro.

In der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule wird die Mensa, die ehemalige Aula,

umgebaut, damit wird die Ausgabe der Essen viel einfacher und schneller. Rund 140

Mittagessen werden dort jeden Tag an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben. Auch

im Essensraum selbst sind einige Umbauarbeiten erforderlich, um den Anforderungen an

eine Mensa gerecht zu werden. Der Raum soll zukünftig sowohl technisch als auch

atmosphärisch so hergestellt werden, dass eine zeitgemäße Schulverpflegung

sichergestellt werden kann.

Der neu gestaltete Raum ist auch für Betreuungsangebote

während der Schulferien nutzbar.Die Fertigstellung der Maßnahme soll bis Schuljahr

2026/2027 erfolgen. Im Haushalt stehen dafür aktuell 250 000 Euro zur Verfügung. Der

Zuwendungsbescheid über 161 000 Euro liegt vor.

Quelle: Stadt Weinheim