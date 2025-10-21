  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

21.10.2025, 21:00 Uhr

Weinheim – Gruselige Ferien im HaWei – Freier Eintritt und Kinderschminken am 31. Oktober

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es sind endlich Ferien – und das feiert das HaWei mit seinen Badegästen!Vom Montag, 27.10. bis Freitag, 31.10.2025 erhalten alle Kinder unter 12 Jahren freien Eintritt ins Hallenbad HaWei – wenn sie von einem vollzahlenden Erwachsenen begleitet werden.Aber das ist noch nicht alles: Am Freitag, 31.10.2025 wird es gruselig schön – von 13:00 bis 17:00 Uhr können sich die Kinder kostenlos schminken lassen.
Am Samstag, den 01.11.2025, ist das Hallenbad Team zu den regulären Öffnungszeiten für seine Gäste da.
Kommt vorbei und genießt den Badespaß!

Quelle: Stadtwerke Weinheim

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Bellheim – Aktuelle Warnmeldung der Polizei – Vorsicht Telefonbetrug

    • Bellheim – Aktuelle Warnmeldung der Polizei – Vorsicht Telefonbetrug
      Bellheim / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Die Polizeidirektion Landau möchte Sie darauf hinweisen, dass es aktuell im Bereich Bellheim vermehrt zu Anrufen bei älteren Menschen kommt, bei denen es sich um Betrugsversuche im Bereich „Falscher Polizeibeamter“ handeln könnte. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote – Geben Sie am Telefon keine Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Flamenco-Abend im Turmrestaurant: Leidenschaft trifft Genuss

    • Ludwigshafen – Flamenco-Abend im Turmrestaurant: Leidenschaft trifft Genuss
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15. November verwandelt sich das Turmrestaurant im Ebertpark in einen Ort voller spanischer Lebensfreude: Die renommierte Tanzgruppe Patio Andaluz lädt zu einem mitreißenden Flamenco-Abend mit Live-Musik ein. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Begleitet von rhythmischem Klatschen, Gitarrenklängen und ausdrucksstarkem Tanz erleben die Gäste ein authentisches Stück Andalusien mitten in der Pfalz. Für ... Mehr lesen»

      • Schwetzingen – 12-Jähriger von einer Gruppe Minderjähriger angegriffen

    • Schwetzingen – 12-Jähriger von einer Gruppe Minderjähriger angegriffen
      Schwetzingen / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Freitagnachmittag wurde ein 12-Jähriger in der Innenstadt verbal und körperlich von einer Gruppe Minderjähriger angegriffen. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 17:20 Uhr war der Junge mit seinem 13-jährigen Begleiter in der Dreikönigstraße unterwegs, als sie vor einem Drogeriemarkt auf eine minderjährige Personengruppe trafen. Die beiden Jungs wurden zunächst ... Mehr lesen»

      • Speyer – Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler lädt Friedrich Merz zur Einbürgerungsfeier nach Speyer ein

    • Speyer – Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler lädt Friedrich Merz zur Einbürgerungsfeier nach Speyer ein
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. In Reaktion auf eine bundesweit diskutierte Äußerung von Bundeskanzler Friedrich Merz zum sogenannten „Problem im Stadtbild“ hat Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler eine Einladung an den Regierungschef ausgesprochen. Merz hatte in einem öffentlichen Auftritt den Eindruck erweckt, das Erscheinungsbild deutscher Städte sei durch Migration problematisch geworden. Die Aussage stieß bundesweit auf Kritik. ... Mehr lesen»

      • Mannheim – IHK-Konjunkturbericht: Schwache Inlandsnachfrage ist größtes Geschäftsrisiko

    • Mannheim – IHK-Konjunkturbericht: Schwache Inlandsnachfrage ist größtes Geschäftsrisiko
      Mannheim, 21. Oktober 2025. „Die Konjunktur zeigt sich im Herbst kraftlos und schwach. Sorgen bereitet vor allem die Industrie: Hier sind Lage und Erwartungen deutlich ins Minus gedreht, ebenso die Auftragsentwicklung. Ein wichtiger Grund sind die Exportgeschäfte, die spürbar nachlassen. Das zieht auch den Großhandel mit runter“, kommentiert Dr. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Einbruch

    • Ludwigshafen – Einbruch
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am 20.10.2025 drangen bislang unbekannte Täter zwischen 9 Uhr und 14 Uhr in ein Wohnhaus in der Erich-Kästner-Straße (nahe Hermann-Hesse-Straße) ein. Sie entwendeten dabei Schmuck sowie Bargeld. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen. INSERAT ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Forderung nach ausreichender und nachhaltiger Alimentierung der Kommunen erneuert – Kämmerer Schwarz: Bund und Länder sollen sich stärker an Sozialkosten beteiligen

    • Ludwigshafen – Forderung nach ausreichender und nachhaltiger Alimentierung der Kommunen erneuert – Kämmerer Schwarz: Bund und Länder sollen sich stärker an Sozialkosten beteiligen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Anlässlich der am Mittwoch, 22. Oktober 2025, in Mainz stattfindenden Jahreskonferenz der Regierungschef*innen der Länder mahnt Ludwigshafens Kämmerer Andreas Schwarz eine Neujustierung der Finanzströme zwischen Bund, Ländern und Kommunen an. Um den Städten und Gemeinden wieder signifikante Handlungsspielräume zurückzugeben, seien mehrere Schritte für deren nachhaltige Finanzierung unabdingbar, unterstreicht Schwarz. Er unterstützt ... Mehr lesen»

      • Sinsheim – AKTUELL – Große Fahndungsmaßnahmen – Polizeihubschrauber im Einsatz

    • Sinsheim – AKTUELL – Große Fahndungsmaßnahmen – Polizeihubschrauber im Einsatz
      Rhein-Neckar-Kreis – Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz in Sinsheim, finden aktuell Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen im Stadtgebiet statt. Die Fahndungskräfte werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hintergrund ist ein Eigentumsdelikt, bei dem eine männliche Person flüchtig ging. Zur Beschreibung ist nur bekannt, dass die Person ca. 170 cm, schmaler Statur ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen

    • Ludwigshafen – Zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Symbolbild INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Im Zeitraum zwischen dem 18.10.2025, 22 Uhr, und dem 20.10.2025, 07:15 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten vor einer Tankstelle und einen weiteren Zigarettenautomaten vor einem Getränkemarkt in der Oderstraße auf. Dabei entwendeten sie Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Stückzahl. Die Höhe des entstandenen Schadens wird ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Schluss mit dem Baustellenchaos: FREIE WÄHLER fordern LBM-Reform und Mitsprache der Kommunen

    • Ludwigshafen – Schluss mit dem Baustellenchaos: FREIE WÄHLER fordern LBM-Reform und Mitsprache der Kommunen
      Mainz / Ludwigshafen – Zöpfchen: „Das ist kein Stau, das ist Staatsversagen“ / Jeckel: „Wir hören hin, wo andere wegsehen“ INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote 38 Prozent der Landesstraßen in Rheinland-Pfalz sind in sehr schlechtem Zustand, jede dritte Brücke weist Mängel auf, und über 280 LBM-Stellen bleiben unbesetzt. Für die FREIEN WÄHLER ist das ein Symptom eines ... Mehr lesen»

﻿

