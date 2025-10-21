Weinheim – Gruselige Ferien im HaWei – Freier Eintritt und Kinderschminken am 31. Oktober

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Es sind endlich Ferien – und das feiert das HaWei mit seinen Badegästen!Vom Montag, 27.10. bis Freitag, 31.10.2025 erhalten alle Kinder unter 12 Jahren freien Eintritt ins Hallenbad HaWei – wenn sie von einem vollzahlenden Erwachsenen begleitet werden.Aber das ist noch nicht alles: Am Freitag, 31.10.2025 wird es gruselig schön – von 13:00 bis 17:00 Uhr können sich die Kinder kostenlos schminken lassen.
Am Samstag, den 01.11.2025, ist das Hallenbad Team zu den regulären Öffnungszeiten für seine Gäste da.
Kommt vorbei und genießt den Badespaß!
Quelle: Stadtwerke Weinheim