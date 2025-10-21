Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zigarettenautomat aufgebrochen – Zeugenaufruf



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – In einem bislang noch nicht näher bekannten Zeitraum wurde in Sinsheim-Dühren in der Straße Am Leitzelbach ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Zigarettenschachteln. Ob darüber hinaus auch Bargeld gestohlen wurde, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Gesamtsachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Personen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Vorfall beziehungsweise den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim unter der Telefonnummer 07261 / 6900 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim