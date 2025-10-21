Sinsheim – Hoffenheim feiert Auswärtssieg auf St. Pauli

Hamburg/Sinsheim. Der Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli souverän mit 3:0-Toren gewonnen. Nach torloser erster Halbzeit gingen die Hoffenheimer in der 54. Minute durch Bazoumana Touré mit 1:0 in Führung vor 29.248 Zuschauern am Hamburger Millerntor. Fünf Minuten (59.) später erhöhte Andrej Kramaric auf 2:0 und in der 79. Minute sorgte Grischa Prömel für den 3:0-Endstand und Auswärtserfolg.

Mit dem dritten Saisonsieg und zehn Punkten hat sich die TSG 1899 Hoffenheim nach dem 7. Spieltag auf den achten Tabellenplatz in der 1. Fußball-Bundesliga verbessert. Die Hoffenheimer holten bisher alle 10 Zähler auswärts. Das nächste Heimspiel der TSG 1899 Hoffenheim findet am Samstag, 25. Oktober um 15.30 Uhr, gegen den 1. FC Heidenheim in der PreZero-Arena in Sinsheim statt. Die Heidenheimer liegen mit vier Zählern auf dem 17. und vorletzten Tabellenrang. Weitere Informationen über die TSG 1899 Hoffenheim gibt es unter www.tsg-hoffenheim.de.

Text Michael Sonnick