Sinsheim – AKTUELL – Große Fahndungsmaßnahmen – Polizeihubschrauber im Einsatz

Rhein-Neckar-Kreis – Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Zusammenhang mit einem polizeilichen Einsatz in Sinsheim, finden aktuell Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenfahrzeugen im Stadtgebiet statt. Die Fahndungskräfte werden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt. Hintergrund ist ein Eigentumsdelikt, bei dem eine männliche Person flüchtig ging. Zur Beschreibung ist nur bekannt, dass die Person ca. 170 cm, schmaler Statur und ca. 25 Jahre alt ist. Es wird nachberichtet.
Quelle: Polizeipräsidium Mannheim (ots)