Mutterstadt – Auf nasser Fahrbahn gestürzt – Motorradfahrer leicht verletzt



Mutterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagmittag (20.10.25) gegen 14:30 Uhr kam ein 16-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad beim Ausfahren eines Kreisverkehrs an der L533 zu Fall.

Ursächlich für den Unfall war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn. In Folge des Sturzes zog sich der 16-Jährige Schürfwunden am Arm zu. Eine medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Ihre Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer stets der Witterung angepassten Geschwindigkeit zu fahren.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen