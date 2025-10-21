Mosbach – Gedenkfeier zur Reichspogromnacht



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Erinnern, um nicht zu vergessen

Am Montag, den 10. November 2025, um 17:30 Uhr, findet auf dem

Synagogenplatz die alljährliche Gedenkfeier anlässlich der Reichspogromnacht 1938 in

Mosbach statt. Diese Veranstaltung erinnert an das Leid der jüdischen Mitbürger*innen

Mosbachs während der Zeit des Nationalsozialismus. In diesem Jahr wird die Gedenkfeier von

den im Mosbacher Gemeinderat vertretenen Fraktionen gestaltet.

Eröffnet wird die Gedenkfeier mit einer musikalischen Einlage der Musikschule Mosbach, mit

dem bewegenden Stück: „Sag mir, wo die Blumen sind″. Nach der offiziellen Begrüßung durch

Oberbürgermeister Julian Stipp zeigt Markus Wieland im Rahmen seines Vortrags „Politisches

Engagement der Mosbacher Juden vor 1933″ auf, dass jüdische Mitbürger vor 1933 im

politischen Leben der Stadt fest verankert waren. Im Fokus seines Beitrags stehen die

Schicksale der jüdischen Stadträte im Dritten Reich, soweit diese nachvollziehbar sind.

Ein weiterer musikalischer Beitrag der Musikschule Mosbach folgt, bevor die

Kranzniederlegung stattfindet – als Zeichen des tiefen Respekts und des Gedenkens an die

Opfer der Reichspogromnacht.

Diese stille Geste der Erinnerung ehrt das Andenken der einstigen jüdischen Gemeinde und

erinnert die Anwesenden, sich aktiv gegen Antisemitismus und Diskriminierung einzusetzen.

Die Gedenkfeier endet mit dem Lied „Bashana Haba′a″, gesungen von Lina Rudolphi und

Jakob Rickert von der Musikschule Mosbach.

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu der Gedenkfeier eingeladen.

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach