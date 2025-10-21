Mannheim – Wellenklänge im blauen Licht



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik, Kunst und Begegnung beim 19. Nachtwandel im Jungbusch

Mannheim, 21.10.2025 – Im Rahmen des diesjährigen Nachtwandels im Jungbusch präsentiert die

„Junge Diakonie“ gemeinsam mit der Hafenkirche das Programm „Wellenklänge im blauen Licht“.

Am 24. und 25. Oktober erwartet die Besucherinnen und Besucher ein interkulturelles Fest der Sinne

– mit Live-Musik, Kunst, Kinderaktionen und kulinarischen Highlights. An beiden Abenden sorgen

insgesamt sieben Bands und Musikerinnen für ein außergewöhnliches Musikerlebnis: Kasia

Kadlubowska, Julian Maier-Hauff, Arno Krokenberger, Shalu Chisenga, Heiner Hört & Michael Graf,

Karen und Daniel Baradaran & Sarah Zastrau sowie das Buntesholz-Kollektiv gestalten zwei Abende

voller Klangvielfalt – von Ambient und Funk über Blues und Folk bis hin zu persischen Gesängen und

elektronischen Sounds.

Das Projekt „Let’s Cook Together“ verwöhnt die Gäste mit der beliebten

Jungbusch-Pide und sorgt gemeinsam mit einem Getränkeausschank für das leibliche Wohl.

Zahlreiche Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich – von Stühlen bis zu Liegestühlen –

schaffen Raum für Begegnung, Gespräche und gemeinsames Genießen unter freiem Himmel.

Kunst und Kreativität im Mittelpunkt

Neben der Musik lädt eine Kunstausstellung mit Graffiti-Arbeiten von Kindern, Jugendlichen und

Studierenden aus dem Jungbusch zum Entdecken ein. Die Werke, teilweise auf alten Kirchenbänken

gestaltet, zeigen farbenfrohe Motive – von Tieren über Musikinstrumente bis hin zum Mannheimer

Wasserturm. Am Samstag, den 25. Oktober von 16:00 bis 18:30 Uhr können Kinder beim Basteln von

Holz-Wind-Spielen selbst kreativ werden und ihre Kunstwerke anschließend mit nach Hause nehmen.

Das Programm im Überblick

Freitag, 24. Oktober

• 18:00 – 19:45 Uhr: Blaue Stunde mit dem RECREATE Ensemble

Ambient Music mit Kasia Kadlubowska, Julian Maier-Hauff und Arno Krokenberger – eine

einzigartige Verbindung von Vibraphon, Trompete, Pfeifenorgel und Electronics.

• 20:00 – 21:00 Uhr: Shalu Chisenga

Funk, Blues und Hip-Hop mit afrikanischen Klängen – verträumt und tanzbar.

• 21:00 – 24:00 Uhr: Buntesholz-Kollektiv

Urbaner Tauchgang in spirituell-elektronische Klänge – B2B-DJ-Set mit Poppins und Sied.

Samstag, 25. Oktober

• 16:00 – 18:30 Uhr: Kinderprogramm – Basteln von Holz-Wind-Spielen

• 19:00 – 20:00 Uhr: Shalu Chisenga

• 20:00 – 21:00 Uhr: Heiner Hört & Michael Graf – Akustische Cover zwischen Folk, Jazz,

Klassik und New Age

• 21:00 – 22:00 Uhr: Karen & Daniel Baradaran & Sarah Zastrau – Persische Klänge mit Gitarre

und Gesang

• 22:00 – 24:00 Uhr: Buntesholz-Kollektiv – Elektronische Klangreise mit Poppins und Sied

(JeLa)

Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim