Mannheim – Wellenklänge im blauen Licht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Musik, Kunst und Begegnung beim 19. Nachtwandel im Jungbusch
Mannheim, 21.10.2025 – Im Rahmen des diesjährigen Nachtwandels im Jungbusch präsentiert die
„Junge Diakonie“ gemeinsam mit der Hafenkirche das Programm „Wellenklänge im blauen Licht“.
Am 24. und 25. Oktober erwartet die Besucherinnen und Besucher ein interkulturelles Fest der Sinne
– mit Live-Musik, Kunst, Kinderaktionen und kulinarischen Highlights. An beiden Abenden sorgen
insgesamt sieben Bands und Musikerinnen für ein außergewöhnliches Musikerlebnis: Kasia
Kadlubowska, Julian Maier-Hauff, Arno Krokenberger, Shalu Chisenga, Heiner Hört & Michael Graf,
Karen und Daniel Baradaran & Sarah Zastrau sowie das Buntesholz-Kollektiv gestalten zwei Abende
voller Klangvielfalt – von Ambient und Funk über Blues und Folk bis hin zu persischen Gesängen und
elektronischen Sounds.
Das Projekt „Let’s Cook Together“ verwöhnt die Gäste mit der beliebten
Jungbusch-Pide und sorgt gemeinsam mit einem Getränkeausschank für das leibliche Wohl.
Zahlreiche Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich – von Stühlen bis zu Liegestühlen –
schaffen Raum für Begegnung, Gespräche und gemeinsames Genießen unter freiem Himmel.
Kunst und Kreativität im Mittelpunkt
Neben der Musik lädt eine Kunstausstellung mit Graffiti-Arbeiten von Kindern, Jugendlichen und
Studierenden aus dem Jungbusch zum Entdecken ein. Die Werke, teilweise auf alten Kirchenbänken
gestaltet, zeigen farbenfrohe Motive – von Tieren über Musikinstrumente bis hin zum Mannheimer
Wasserturm. Am Samstag, den 25. Oktober von 16:00 bis 18:30 Uhr können Kinder beim Basteln von
Holz-Wind-Spielen selbst kreativ werden und ihre Kunstwerke anschließend mit nach Hause nehmen.
Das Programm im Überblick
Freitag, 24. Oktober
• 18:00 – 19:45 Uhr: Blaue Stunde mit dem RECREATE Ensemble
Ambient Music mit Kasia Kadlubowska, Julian Maier-Hauff und Arno Krokenberger – eine
einzigartige Verbindung von Vibraphon, Trompete, Pfeifenorgel und Electronics.
• 20:00 – 21:00 Uhr: Shalu Chisenga
Funk, Blues und Hip-Hop mit afrikanischen Klängen – verträumt und tanzbar.
• 21:00 – 24:00 Uhr: Buntesholz-Kollektiv
Urbaner Tauchgang in spirituell-elektronische Klänge – B2B-DJ-Set mit Poppins und Sied.
Samstag, 25. Oktober
• 16:00 – 18:30 Uhr: Kinderprogramm – Basteln von Holz-Wind-Spielen
• 19:00 – 20:00 Uhr: Shalu Chisenga
• 20:00 – 21:00 Uhr: Heiner Hört & Michael Graf – Akustische Cover zwischen Folk, Jazz,
Klassik und New Age
• 21:00 – 22:00 Uhr: Karen & Daniel Baradaran & Sarah Zastrau – Persische Klänge mit Gitarre
und Gesang
• 22:00 – 24:00 Uhr: Buntesholz-Kollektiv – Elektronische Klangreise mit Poppins und Sied
(JeLa)
Quelle: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche Mannheim