Mannheim – Vorläufiges Wahlergebnis der Pfarreiratswahl 2025



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Weichen für die Katholische Kirchengemeinde Mannheim, Pfarrei St. Sebastian Mannheim gestellt

Die Katholikinnen und Katholiken in Mannheim, Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim haben die Weichen für

2026 gestellt. Am Wochenende haben sie ihren Pfarreirat für ihre Katholische

Kirchengemeinde Mannheim, Pfarrei St. Sebastian gewählt. „Die Atmosphäre in den

Wahllokalen und am Wahlabend war durchweg positiv – ein deutliches Zeichen für den

guten Geist, der unsere neue Pfarrei St. Sebastian prägt“, betont Wahlvorstand und

Leitender Referent Matthias Leis.

Gewählt wurde in insgesamt sieben Stimmbezirken – im Zuschnitt der aktuellen

Seelsorgeeinheiten. Laut dem vorläufigen Wahlergebnis erhielten diese Kandidierenden

für das 25-köpfige Gremium die meisten Stimmen in ihren Stimmbezirken: Dr. Angelika

Pfützer (530 Stimmen), Ulrike Ring (507 Stimmen), Tobias Hettinger (465 Stimmen),

Bernhard Röser (513 Stimmen), Kirsten Jeske (486 Stimmen). Zu den gewählten

Mitgliedern, die künftig mitentscheiden, zählen außerdem: Andreas Baudisch, Margot

Brandes, Michael Dommberger, Matthias Geiger, Daniel Gérard, Winfried Glocker, Uwe

Grundei, Raimund Helfert, Bernhard Hübner, Martin Koch, Dr. Katharina Kohlbrenner,

Bernd Konetschny, Niklas-Elija Kremer, Clemens Paulus, Adrian Slota, Uwe Stollmayer,

Mathias Vahle, Sabine Walter, Lucas-Elias Werlein und Stefan Wiemers. Gegen das

vorläufige Wahlergebnis kann jede/r Wahlberechtigte beim Wahlvorstand innerhalb einer

Frist von einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung schriftlich Einspruch

einlegen.

Der neue Pfarreirat wird sich in den kommenden Wochen konstituieren. Die Amtszeit der

Ratsmitglieder beträgt fünf Jahre und beginnt am 1. Januar 2026 – zeitgleich mit dem

Start der Katholischen Kirchengemeinde Mannheim, Pfarrei St. Sebastian. Der

neugewählte Pfarreirat spielt eine entscheidende Rolle in der Mitgestaltung des

kirchlichen Lebens. Die Mitglieder bringen Ideen ein, setzten Schwerpunkte und vertreten

die Anliegen der Gläubigen in ihrer Gemeinde. Dadurch tragen sie maßgeblich zu einem

lebendigen und dynamischen Kirchenleben bei. Hierbei wird der Pfarreirat eng mit der

Pfarreileitung zusammenarbeiten.

Wahlbeteiligung

Von insgesamt 67.257 wahlberechtigten Katholikinnen und Katholiken gaben 3.672 ihre

Stimmen ab, davon 2.079 online, 529 per Briefwahl und 1.064 im Wahllokal. Dies

entspricht einer Wahlbeteiligung von 5,45 Prozent. Das Wählerengagement variierte

dabei je nach Stimmbezirk: Die höchste Wahlbeteiligung mit 8,3 Prozent verzeichnete der

Stimmbezirk St. Martin (Seckenheim, Edingen-Neckarhausen, Friedrichsfeld). Ebenfalls

im vorderen Feld platziert sich der Stimmbezirk Südwest (Almenhof, Neckarau,

Lindenhof) – hier lag die Wahlbeteiligung bei 6,6 Prozent. Dahinter folgen mit 6,2 Prozent

der Stimmberechtigten im Stimmbezirk Mannheim Maria Magdalena (Feudenheim,

Franklin, Ilvesheim, Käfertal, Vogelstang, Wallstadt) dem Wahlaufruf. Das Mittelfeld teilen

sich die Stimmbezirke Mannheim Süd (Casterfeld, Pfingstberg, Rheinau) mit 5,0 Prozent,

Johannes XXIII (Innenstadt, Jungbusch, Neuostheim/Neuhermsheim,

Schwetzingerstadt/Oststadt) mit 4,9 Prozent sowie im Stimmbezirk der Seelsorgeeinheit

Mannheim Nord (Blumenau, Gartenstadt, Sandhofen, Schönau, Waldhof) mit 4,5 Prozent.

Schlusslicht bildet der Stimmbezirk Neckarstadt mit lediglich 3,3 Prozent.

Trotz der insgesamt niedrigen Wahlbeteiligung zeigt sich Leis zufrieden mit dem Ablauf

der Wahl und dem Einsatz aller Beteiligten: „Erfreulich war, dass die Stimmauszählung

problemlos und zügig verlief. Mein besonderer Dank gilt daher dem Wahlvorstand sowie

allen Helferinnen und Helfern, deren Einsatz und Engagement den reibungslosen Ablauf

der Pfarreiratswahl ermöglicht haben“, so Leis. (Daniel Siegel/Cordula Schuhmann)

BU: Wahlvorstand Matthias Leis koordinierte mit seinem Team die Stimmauszählung am

Wahlabend. Bild: Daniel Siegel

Quelle: Katholisches Stadtdekanat Mannheim