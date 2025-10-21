Mannheim – Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar 2025: Zehn Jahre für Sichtbarkeit, Erinnerung und Empowerment – Veranstaltungen vom 4. bis 23. November in Heidelberg und Mannheim

Mannheim / Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar feiern in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Vom 4. bis 23. November 2025 laden zahlreiche Vereine, Gruppen und Institutionen in Heidelberg und Mannheim zu einem vielfältigen Programm ein. Ziel der Aktionswochen ist es, die Erfahrungen von trans* Menschen sowie die Vielfalt geschlechtlicher Identitäten in den Fokus zu rücken, Sichtbarkeit zu schaffen und ein solidarisches Miteinander zu fördern.

Die Aktionswochen sind bewusst so terminiert, dass sie den internationalen Trans* Day of Remembrance am Donnerstag, 20. November, umrahmen. Dieser weltweite Gedenktag macht auf transfeindliche Gewalt und Diskriminierung aufmerksam und erinnert an deren Opfer.

Eröffnung am 4. November im Karlstorkino Heidelberg

Die Eröffnungsveranstaltung des Amts für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg findet am Dienstag, 4. November 2025, 18 Uhr im Karlstorkino Heidelberg, Marlene-Dietrich-Platz 3, statt. Gezeigt wird der Film „The First Lady“ in Anwesenheit der Regisseure und der Protagonistin. Zur Eröffnung spricht Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit der Stadt Heidelberg.

Gedenkmarsch und Kundgebung am 22. November in Mannheim

In Mannheim lädt am Samstag, 22. November ein breites Bündnis von Vereinen und Gruppen zu einem Gedenkmarsch mit anschließender Kundgebung unter dem Motto „Trans* Day of Remembrance: Tag des Gedenkens an die Opfer von Trans*feindlichkeit – Gedenken und Protestieren!“ ein. Er beginnt um 16 Uhr auf dem Marktplatz und erinnert an die Opfer trans*feindlicher Gewalt weltweit.

Das vielfältige Programm in beiden Städten ist ab Ende Oktober 2025 online abrufbar unter:

www.heidelberg.de/lsbtiq und www.mannheim.de/lsbti sowie auf Instagram unter @transaktionswochen.

Koordiniert werden die Trans*Aktionswochen Rhein-Neckar von der Koordinationsstelle LSBTIQ+ im Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und der LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim. Im Jahr 2025 feiert Heidelberg fünf Jahre Mitgliedschaft im Rainbow Cities Network, in dem sowohl Mannheim (Gründungsmitglied) als auch Heidelberg als „Rainbow Cities“ für Vielfalt und Akzeptanz einstehen.

Quelle: Stadt Mannheim + Stadt Heidelberg