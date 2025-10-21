Mannheim – Sperrung der Hermsheimer Straße

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Hermsheimer Straße im Zeitraum von Mittwoch, 22. Oktober, bis voraussichtlich Sonntag, 7. Dezember 2025, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 68.

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Teufelsloch und Gerd-Dehof-Platz

Entfall der Haltestellen Lochgärten, Landsknechtweg, Dragonerweg und Reiterweg

Ersatzhaltestellen in der Ernst-Barlach-Allee für die entfallenden, regulären Haltestellen

Rhein-Neckar-Verkehr GmbH