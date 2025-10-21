Mannheim – Medizin für die Stadt: Selbstbestimmt bleiben – Patientenverfügung und Vorsorge in der Intensivmedizin

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Um das Thema Patientenverfügung und Vorsorge geht es bei der nächsten Veranstaltung der Reihe „Medizin für Mannheim“: Am 28. Oktober erklären Expert:innen der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), welche Möglichkeiten es gibt vorab Klarheit zu schaffen und die eigenen Wünsche deutlich zu machen. Anhand von Beispielen aus der Intensivmedizin wird gezeigt, warum Vorsorge für alle wichtig ist – unabhängig vom Alter oder der aktuellen Gesundheit. Die Veranstaltung startet um 18 Uhr im großen Hörsaal 01 und im Livestream auf dem UMM-Youtube-Kanal.

Vorträge und Referenten:

· Dr. med. Simon Lindner, Facharzt für Innere Medizin, I. Medizinische Klinik, zeigt in seinem Vortrag, welche Rolle die Selbstbestimmung in der Intensivmedizin spielt.

· Hannah Kraus, Gesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivpflege und Anästhesie, I. Medizinische Klinik, spricht über die Auswirkungen von Selbstbestimmung am Krankenbett.

· Florian Erchinger, Arzt in Weiterbildung, I. Medizinische Klinik, klärt auf, welche Möglichkeiten die Patient:innen haben, selbstbestimmt zu bleiben.

· Prof. Dr. med. Angelika Alonso, Geschäftsführende Oberärztin der Neurologischen Klinik, präsentiert die praktische Umsetzung anhand eines Beispiels.

Wie bei allen Terminen von „Medizin für Mannheim“, beantworten die Expert:innen Fragen aus dem Publikum.

Die Veranstaltung findet statt

am Dienstag, 28. Oktober 2025, 18:00 bis ca. 19:00 Uhr

im Großen Hörsaal 01 des Universitätsklinikums Mannheim

(Haus 6, Ebene 4 | Haupteingang am Neckar)

Theodor-Kutzer-Ufer 1-3, 68167 Mannheim.

Der Eintritt ist frei.

Ebenfalls live mit dabei sein können alle Interessierten im kostenlosen Livestream unter www.medizin-fuer-mannheim.de.

Quelle: Stadt Mannheim