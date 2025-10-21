Mannheim – Mannheimer Hallenbäder – angepasste Öffnungszeiten in den Herbstferien

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Seit Montag, 15. September 2025, läuft die Saison 2025/2026 in den städtischen Hallenbädern und die Mannheimerinnen und Mannheimer sind wieder gerne zur sportlichen Betätigung im Bad, sei es um einige Bahnen zu schwimmen oder aktiv an einem der vielen Kurse in den vier Mannheimer Bädern teilzunehmen.

Während der Herbstferien vom 27. Oktober bis 2. November 2025 bieten die Hallenbädern nun angepasste Öffnungszeiten an:

Das Herschelbad hat an Allerheiligen, 1. November 2025, von 9 bis 18 Uhr offen. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Gartenhallenbad Neckarau ist an Allerheiligen (1. November 2025) von 9 bis 20 Uhr und die Sauna von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag, 31. Oktober 2025, hat das Bad durchgängig von 6 bis 22 Uhr geöffnet, die Saunazeiten bleiben unverändert. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat an Allerheiligen (1. November 2025) von 8 bis 18 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Hallenbad Vogelstang hat an Allerheiligen (1. November 2025) geschlossen. Am Mittwoch, 29. Oktober 2025, öffnet das Bad verlängert von 8 bis 14 Uhr. Am Freitag, 31. Oktober 2025, ist das Bad von 10 bis 20 Uhr geöffnet, ansonsten zu den normalen Öffnungszeiten.

Einlassschluss in allen Bädern ist jeweils eine Stunde vor Ende der Öffnungszeiten.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter 0621 293-4004, per E-Mail an fb52@mannheim.de sowie bei den jeweiligen Hallenbädern.

Quelle Bild /Text Stadt Mannheim